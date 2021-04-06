О плане развертывания инфекционных коек при ухудшении ситуации рассказал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В регионах составлен план развертывания инфекционных коек при достижении 70% загруженности стационаров. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал глава Минздрава, по состоянию на 6 апреля для оказания медицинской помощи больным с КВИ в республике задействовано 275 инфекционных стационаров с коечным фондом 28 730 коек.

«Занятость инфекционных стационаров составляет 36%, реанимационных - 22%. Наибольшая загруженность инфекционных коек отмечается в ЗКО, Нур-Султане, Алматинской области и Алматы», - сообщил Алексей Цой в ходе заседания Правительства.

По его информации, министерством разработана электронная система мониторинга занятости коечного фонда на уровне каждой медицинской организации региона, что позволяет своевременно реагировать и разворачивать дополнительные стационары.

«В регионах имеется план развертывания инфекционных коек при достижении 70% загруженности действующих инфекционных стационаров. Резерв инфекционных коек увеличен с 51 тыс до 60 тысяч. Будут вовлекаться резервные объекты, при этом оказание плановой специализированной медицинской помощи будет продолжено», - заявил министр.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в «красной» зоне находятся семь регионов - города Нур-Султан и Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская области.