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    09:39, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    О плане развертывания инфекционных коек при ухудшении ситуации рассказал Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В регионах составлен план развертывания инфекционных коек при достижении 70% загруженности стационаров. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал глава Минздрава, по состоянию на 6 апреля для оказания медицинской помощи больным с КВИ в республике задействовано 275 инфекционных стационаров с коечным фондом 28 730 коек.

    «Занятость инфекционных стационаров составляет 36%, реанимационных - 22%. Наибольшая загруженность инфекционных коек отмечается в ЗКО, Нур-Султане, Алматинской области и Алматы», - сообщил Алексей Цой в ходе заседания Правительства.

    По его информации, министерством разработана электронная система мониторинга занятости коечного фонда на уровне каждой медицинской организации региона, что позволяет своевременно реагировать и разворачивать дополнительные стационары.

    «В регионах имеется план развертывания инфекционных коек при достижении 70% загруженности действующих инфекционных стационаров. Резерв инфекционных коек увеличен с 51 тыс до 60 тысяч. Будут вовлекаться резервные объекты, при этом оказание плановой специализированной медицинской помощи будет продолжено», - заявил министр.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в «красной» зоне находятся семь регионов - города Нур-Султан и Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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