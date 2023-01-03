О планах развития Жамбылской области сообщили в акимате

3 Января 2023, 16:08

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Новые школы, больницы, объекты культуры и спорта, дороги, новые предприятия и рабочие места – что ожидает Жамбылскую область в ближайшей перспективе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Индустриально-аграрный по своей направленности регион – Жамбылская область - обладает уникальным промышленным, аграрным, логистическим и туристическим потенциалом. Территория расположенной в юго-восточной части страны Жамбылской области составляет 144,3 тыс. квадратных километров, или 5,3% территории Казахстана. Имеется 10 районов, город областного подчинения Тараз и три города районного подчинения - Каратау, Жанатас и Шу, а также 153 сельских округа, 367 сельских населенных пунктов. Число жителей превышает 1,2 млн человек, из которых более 70% - трудоспособное населения.

Жамбылский регион представляет собою уникальную базу фосфоритового и плавикошпатового сырья - около 72% балансовых запасов фосфоритов республики. Кроме того, недра богаты благородными и цветными металлами (золото, серебро, медь, цинк, свинец), неметаллами (бариты, уголь, минеральные соли), строительными материалами, ураном.

Валовый региональный продукт Жамбылской области в уходящем году составил более триллиона тенге, положительная динамика отмечается по всем основным показателям социально-экономического развития на уровне выше среднего по стране. Объем производства промышленной продукции увеличился на 10%, составив 849,7 млрд тенге. В сельском хозяйстве произведено продукции на 610,7 млрд тенге (увеличение на 8%). Введено 689 тыс. квадратных метров жилья (рост на 0,9%). Инвестиции в основной капитал составили 416,9 млрд тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 0,1%. В 2022 году на субсидирование АПК направлено 31,2 млрд тенге - это на 50% больше по сравнению с 2021 годом.

Агропромышленный комплекс

По информации областного управления экономики и бюджетного планирования, в Жамбылской области в 2023 году доходы бюджета области ожидаются на уровне 507,8 миллиарда тенге, что на 10,7% больше по сравнению с 2022 годом. Ожидается, что на 2023 год из республиканского бюджета будет выделено 454,7 миллиарда тенге, что на 11,8 % больше по сравнению с 2022 годом. При этом на социальную сферу планируется направить 349,1 миллиарда тенге, а это составляет 70% всех расходов бюджета.

«Если говорить о перспективах развития нашего региона, то существует План развития Жамбылской области до 2025 года, он состоит из трех основных разделов, - пояснил первый заместитель главы региона Нуржан Календеров. – Первый – это частные инвестиционные проекты, второй – проекты за счет бюджетных средств и третий – обеспечение занятости населения. Основной целью проекта является повышение доходов сельского населения, улучшение условий жизни за счет реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, финансируемых бюджетными и внебюджетными средствами. Это будет обеспечивать занятость населения в каждом населенном пункте жамбылского региона».

В рамках Плана развития Жамбылской области, в ближайшие три года промышленность будет развиваться на основе партнерской программы. В 153 сельских округах и четырех городах до 2025 года в сферах АПК и промышленности планируется реализовать 1 193 инвестиционных проекта на общую сумму 2,16 трлн тенге. Планируется создать 13 900 новых рабочих мест, в том числе 12 700 постоянных. За счет бюджетных средств планируется реализовать 2 130 проектов на общую сумму 624,3 млрд тенге, предусматривающих создание 11 300 рабочих мест.

«В регионе сформирован благоприятный инвестиционный климат, - отметил спикер, - заметен интенсивный рост количества совместных предприятий, открываются представительства крупнейших компаний мира, разрабатываются и осуществляются проекты совместной разработки природных ресурсов и переработки сырья и материалов, внедряются прогрессивные технологии. Богатые природные ресурсы региона, социальная и политическая стабильность делают регион одним из привлекательных для вложения иностранного капитала».

Регион имеет многолетний опыт долгосрочного партнерского сотрудничества с крупными транснациональными компаниями Германии, Турции, Сингапура, КНР, Индии, Франции, Южной Кореи, Японии. В области сформирован пул из 75 инвестпроектов стоимостью 2 трлн. тенге с созданием 8 800 новых рабочих мест. В пул инвестиционных проектов входит строительство цементного завода «Alacem» (Сингапур), завода по производству кальцинированной соды «Yildirim Holding» (Турция), предприятия по кучному выщелачиванию медных руд «Уралвтормет» (Россия), предприятия по добыче золота ТОО «Шокпар-Гагаринское», завода по производству цианида натрия ТОО «Altynalmas Reagents» и другие.

В специальной экономической зоне «Химический парк «Тараз» претворяются в жизнь три инвестиционных проекта: ТОО «Qazsugar Co» - строительство сахарного завода мощностью 150 тыс. тонн в год, ТОО «AltynalmasReagents» - производство цианида натрия объемом до 25 тыс. тонн продукции в год, ТОО «TAS Market» - строительство металлургического комбината по производству ферросилиция, ферросиликомарганца, технического кремния, цветных металлов мощнос

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Вырос и внешнеторговый оборот Жамбылской области. Показатель экспорта товаров составляет 216,7 млн долларов (рост на 85,1%), импорта - 360 млн долларов (рост на 17,6%).

Основную товарную структуру импорта в жамбылский регион (порядка 40%) составляют продовольственные товары, из них более двух третей - сахар-сырец тростниковый. В непродовольственную группу входят машины, оборудование, транспортные средства, приборы, обувь, головные уборы и галантерейные изделия, продукция химической промышленности, драгметаллы, драгоценные и полудрагоценные камни, бижутерия.

Экспортирует Жамбылская область продукцию химической промышленности (более 87%), а также минеральную продукцию, металлы и изделия из них продовольственные товары, машины, оборудование, транспортные средства, приборы, кожевенное сырье.

Основными торговыми партнерами по экспорту являются Китай, Канада, США, Германия, Чешская Республика. Эти страны покупают в Жамбылской области, в основном, концентрат и пероксид природного урана, аммофос, фосфор желтый. Импортирует Жамбылская область из Бразилии сахар-сырец тростниковый, из Китая машины и оборудование, обувь, продукцию химической отрасли, изделия из пластмассы, бумаги, металлы и изделия из них, из Узбекистана текстиль, аммиак жидкий и селитру, изделия из металла, с острова Куба сахар-сырец тростниковый, из США куриные окорочка.

Альтернативная энергетика

В Жамбылской области активно проводится работа по расширению сфер применения альтернативных источников энергии. Ежегодно строятся солнечные, ветровые станции, гидроэлектростанции. Уже действует 21 объект ВИЭ (451,3 МВт), которые обеспечивают 20 процентов всей вырабатываемой в стране электроэнергии, полученной с помощью солнца, ветра и воды. Третью часть всей электроэнергии Жамбылской области дают «зеленые» электростанции.

Введена в эксплуатацию Жанатасская ветровая электростанция мощностью 100 МВт, осуществлен запуск второй очереди ГЭС на Тасоткельском водохранилище мощностью 9,2 МВт в Шуском районе, СЭС мощностью 50 МВт в Жамбылском районе.

Только в одном – Таласском – районе строят сразу три ветроэлектростанции мощностью 4,5 МВт каждая и общей стоимостью 5,4 млрд тенге. В Кызылаутском сельском округе выделены земельные участки под строительство трех ветровых электростанций. Все три строительных объекта располагаются неподалеку от ранее построенных двух ветроэлектростанций на девять мегаватт. В 2023 году планируется увеличить количество установок и довести их мощность до 30 мегаватт. Ожидается, что эти проекты возобновляемой энергетики значительно повысят социально-экономический потенциал Таласского района и региона в целом. Появятся новые рабочие места для местных жителей.

Социальная сфера

До 2025 года в целом в регионе планируется обеспечить жильем более семи тысяч семей, для этого будет введено в эксплуатацию 401,1 тыс. км жилья. Под индивидуально-жилищное строительство выдадут 14,3 тыс. земельных участков, обеспеченных инженерно-коммунальной инфраструктурой.

К 2025 году 371 населенный пункт области будет обеспечен на 100% питьевой водой и на 98,4 % природным газом. На 73,6 млрд тенге реализуют 895 проектов по среднему ремонту дорог областного и районного значения. В результате доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 99,5%».

В Жамбылской области с учетом потребности в социальных объектах будет построено 92 объекта образования, капитально отремонтировано 123. В рамках национального проекта «Комфортная школа» предлагается строительство 20 объектов образования. Также планируется строительство 95 объектов здравоохранения и капитальный ремонт 23 медобъектов. По национальному проекту «Модернизация здравоохранения в сельской местности» планируется строительство 30 объектов здравоохранения. В регионе построят 37 физкультурно-оздоровительных комплексов, 13 спортивных площадок, еще 9 объектов спорта будут капитально отремонтированы. В районах также возведут 26 объектов культуры, еще 24 отремонтируют.

«Идет работа по выполнению поручения Главы государства о создании 100 новых рабочих мест на 10 тысяч населения. Согласно плану, в этом году должно было появиться 6,2 тысячи новых рабочих мест. Но уже по итогам 11 месяцев план был перевыполнен в два раза, создано 12,5 тысячи новых рабочих мест. К активным мерам занятости привлечено 68,8 тысячи человек, в том числе 27,2 тысячи молодых людей. В предстоящем году эта работа будет продолжена», - отметил первый заместитель главы региона Нуржан Календеров.

Продовольственная безопасность

Жамбылская область преимущественно аграрная, ведь более 60% населения живет в сельской местности.

«В целях развития системы кооперации в сельских населенных пунктах проведен анализ, разработан план для каждого сельского округа с использованием кластерного подхода. Из каждого района выбран один сельский округ. Данные проекты будут реализованы на основе кластерной политики по принципу «одно село - один проект». В предстоящем году можно будет увидеть результаты этой работы. Уже сегодня, благодаря государственной поддержке, сельскохозяйственная отрасль региона выходит на новый уровень. Тысячи жамбылцев, которые трудятся в сельском хозяйстве, вносят весомый вклад в укрепление социальной стабильности общества».

В 2022 году на развитие сельского хозяйства области из всех источников выделено 60 млрд тенге. В рамках реализации Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021 - 2025 годы выделено 30,3 млрд тенге. В рамках Нацпроекта помощь уже оказана 11 тысячам сельхозтоваропроизводителям.

В 2022 году посевные площади сельскохозяйственных культур увеличились на 5,4 тыс. га, достигнув 756,2 тыс. га. Посев зерновых культур составил 371 тыс. га, средняя урожайность с каждого гектара составила 17,1 центнера. Произведено сельхозпродукции на сумму 526,9 млрд тенге, что на 39,5% больше, чем в минувшем году. Инвестиции в основной капитал в сфере сельского хозяйства составили 18,9 млрд тенге. Реализовано 16 проектов на общую сумму 19,2 млрд тенге с созданием около 400 новых рабочих мест.

Жителей региона обеспечат собственной тепличной овощной продукцией. В течение трех лет в Жамбылской области будет построен 421 тепличный комплекс. Ожидается рост производительности труда на 2,7%, объемов сельхозпродукции - на 10%.

Кроме того, в рамках Плана развития Жамбылской области планируется запустить 59 малых инвестиционных проектов на сумму 2,2 млрд тенге.

Жамбылская область ежегодно обеспечивает 75% от общего объема урожая отечественного репчатого лука. В 2022 году более одного миллиона тонн лука собрали жамбылские аграрии.

Крестьянские хозяйства засеяли сахарной свеклой 5,5 тыс. га. Урожайность составляет 500 центнеров с гектара. В регионе возрождают эту ценную культуру, добиваясь былой урожайности и объемов продукции свекловодства. В 2023 году планируется площадь сладкого корня довести до 10 тыс. га.

Активно реализуется проект, направленный на повышение доходов сельских жителей. Так, в сельских округах области реализуются проекты по откорму скота, растениеводству, открытию теплиц и малых предприятий. Это позволило увеличить доходы сельчан в четыре-пять раз. На первом этапе проекта было охвачено 7 856 семей из 25 населенных пунктов 11 сельских округов. Затем проект дополнительно был реализован в трех сельских округах, в 2022 году для участия в проекте определено 10 сельских округов, а на 2023 год планируется значительно расширить список участников проекта. Правительство не только поддержало проект повышения доходов сельских жителей, но также приняло решение о его масштабировании на всю страну.

«Ауыл — ел бесігі»

Благодаря таким социально направленным проектам, как «Ауыл - ел бесігі», «С дипломом - в село!», в сельской местности Жамбылской области решаются многие социальные проблемы - приезжают молодые специалисты, ремонтируются дороги, улучшается инфраструктура. В регионе активно реализуются инициативы государства по развитию сельских территорий.

В 2022 году из бюджета выделено 14,2 млрд тенге на реализацию 149 проектов в 82 населенных пунктах региона. При этом из Национального фонда РК поступило 12,4 млрд, из местного бюджета - 1,8 млрд тенге.

На эти средства построены 16 физкульту

Помимо этого, в 2023 году в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі» запланировано реализовать 250 проектов на сумму 9,6 млрд тенге в 76 населенных пунктах области.

Основной целью проекта «Ауыл - ел бесігі» является улучшение качества жизни на селе, модернизация социальной среды сельских территорий, доведение их до региональных стандартов доступности социальных благ и государственных услуг, а также обеспеченности необходимой инфраструктурой для жизнедеятельности людей.

Реализация проекта «Ауыл - ел бесігі» до 2025 года включительно позволит модернизировать социальную и инженерную инфраструктуру около 2 тыс. сельских населенных пунктов, имеющих высокий потенциал развития (опорные села). Это также положительн

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«Поддержка государства должна дойти до каждого жителя. Не надо ограничиваться лишь целевыми индикаторами. Работа должна проводиться с учетом потенциала каждого района. По поручению Главы государства перед нами поставлена задача по ежегодному созданию не менее ста рабочих мест на каждые десять тысяч жителей. Конечно же, в первую очередь, необходимо решить вопросы обеспечения постоянной занятости на рынке труда. Нужно обратить внимание на наличие стабильного дохода каждой семьи. Уже не впервые говорится о том, что сельским акимам следует пересмотреть подход к работе. В селах, чьи жители являются участниками пилотного проекта по повышению доходов населения, необходимо параллельно осуществлять реализацию проектов за счет бюджетных средств и комплексно решать проблемы в каждом населенном пункте», - считает аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

Автор: Галина Скрипник

Фото Галина Скрипник