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О планах противодействия религиозному экстремизму рассказал Алихан Смаилов

8 Февраля 2022 11:43
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О планах противодействия религиозному экстремизму рассказал Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, какая работа будет проводиться для профилактики и противодействия религиозному экстремизму, рассказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В сфере религии и межэтнических отношений продолжится работа по профилактике и противодействию религиозному экстремизму в Интернет-пространстве, в особенности среди молодежи», - сказал Алихан Смаилов.

В частности, как отметил глава Кабмина, будет реализован комплекс мер по недопущению любых форм унижения чести и достоинства по языковому и этническому признакам.

В целях популяризации изучения государственного языка и воспитания патриотизма будут реализованы просветительские и социальные проекты.

«Для повышения уровня открытости центральных и местных госорганов будут внедрены новые критерии оценки их работы со СМИ», - добавил Алихан Смаилов.


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#Правительство РК   #Интернет   #Общество   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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