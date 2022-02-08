О планах противодействия религиозному экстремизму рассказал Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, какая работа будет проводиться для профилактики и противодействия религиозному экстремизму, рассказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере религии и межэтнических отношений продолжится работа по профилактике и противодействию религиозному экстремизму в Интернет-пространстве, в особенности среди молодежи», - сказал Алихан Смаилов.

В частности, как отметил глава Кабмина, будет реализован комплекс мер по недопущению любых форм унижения чести и достоинства по языковому и этническому признакам.

В целях популяризации изучения государственного языка и воспитания патриотизма будут реализованы просветительские и социальные проекты.

«Для повышения уровня открытости центральных и местных госорганов будут внедрены новые критерии оценки их работы со СМИ», - добавил Алихан Смаилов.

