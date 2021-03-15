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О планах по выводу дочерних компаний из состава рассказали в КМГ

Автор:  
Серик Сабеков
15 Марта 2021, 12:57
О планах по выводу дочерних компаний из состава рассказали в КМГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будет ли компания «Казтрансойл» выводиться из состава Казмунайгаза, рассказал заместитель председателя правления по экономике и финансам АО «НК «КазМунайГаз» Даурен Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казтрансойл из состава Казмунайгаза выводиться не будет, таких планов нет. Соответственно, компания останется в группе Казмунайгаза», - сказал Даурен Карабаев в ходе онлайн-брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее он сообщил, планируют ли в АО «НК «КазМунайГаз» сокращать персонал.

«Производственный персонал мы не сокращали и сокращать не планируем. Действительно, ранее мы оптимизировали штат головного офиса, в том числе сокращение численности зарплат. Дальнейшее увеличение или сокращение численности по группе компаний «Казмунайгаз» не планируется», - подчеркнул Даурен Карабаев.


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