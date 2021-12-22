О планах по вводу и модернизации действующих электростанций рассказали в Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Какие проекты планируется реализовать по вводу и модернизации действующих электростанций. Об этом рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках развития сектора генерации планируется реализация ряда проектов по вводу и модернизации действующих электростанций. Первое - строительство газотурбинной установки с электрической мощностью 57 МВт с котлом-утилизатором на Актюбинской ТЭЦ, стоимостью 21,7 млрд тенге. Второе - восстановление энергоблока №1 с электрической мощностью 500 МВт на Экибастузской ГРЭС-1, стоимостью 110,5 млрд тенге. Третье - расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока №3 мощностью 636 МВт, стоимостью 450 млрд тенге», - отметил министр энергетики.

По итогам реализации данных проектов к 2025 году будет обеспечен ввод дополнительных мощностей на суммарную установленную мощность свыше 1100 МВт.

Кроме того, как отметил глава ведомства, рассматривается вопрос строительства 4 и 5 блоков на ГРЭС 2.