О планах по вводу и модернизации действующих электростанций рассказали в Минэнерго РК
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Какие проекты планируется реализовать по вводу и модернизации действующих электростанций. Об этом рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках развития сектора генерации планируется реализация ряда проектов по вводу и модернизации действующих электростанций. Первое - строительство газотурбинной установки с электрической мощностью 57 МВт с котлом-утилизатором на Актюбинской ТЭЦ, стоимостью 21,7 млрд тенге. Второе - восстановление энергоблока №1 с электрической мощностью 500 МВт на Экибастузской ГРЭС-1, стоимостью 110,5 млрд тенге. Третье - расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока №3 мощностью 636 МВт, стоимостью 450 млрд тенге», - отметил министр энергетики.
По итогам реализации данных проектов к 2025 году будет обеспечен ввод дополнительных мощностей на суммарную установленную мощность свыше 1100 МВт.
Кроме того, как отметил глава ведомства, рассматривается вопрос строительства 4 и 5 блоков на ГРЭС 2.
- Свыше 150 проектов планируется реализовать в РК в сфере топливно-энергетического комплекса
- Зимнее дизельное топливо будут производить в Казахстане
- Более 10 тысяч казахстанцев получат доступ к газу
- До 87 млрд кубометров увеличат добычу газа в Казахстане к 2030 году
- Принять до конца года Концепцию развития топливно-энергетического комплекса поручил Аскар Мамин
- Перед нами стоит задача по развитию «зеленой» энергетики - Аскар Мамин
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана