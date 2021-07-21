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    13:35, 21 Июль 2021 | GMT +6

    О планах по улучшению эпидситуации рассказал Алтай Кульгинов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов в рамках поручения Главы государства обсудил с врачами медучреждений эпидситуацию в г. Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу градоначальника в сети Instagram.

    «Коронавирус локдаунами и ограничительными мерами мы не победим. Данные меры только позволяют временно снизить рост заболеваемости Covid-19, что помогает нам спасти наших пациентов.
    Вверх над пандемией мы сможем взять только за счет вакцинации. Как скоро у нас сформируется коллективный иммунитет, зависит от каждого из нас. Ведь сформировав коллективный иммунитет, наши школьники и студенты смогут посещать занятия офлайн, все предприятия будут работать без ограничений. И самое важное – снизится уровень смертности. А это не просто цифры, это судьбы людей и их семей!
    В рамках поручения Главы государства с врачами медучреждений обсудили эпидситуацию.
    Первое. Увеличение количества мобильных бригад.
    В городе у нас работает 186 бригад, которые выезжают на дом к пациентам с коронавирусом. Медработники проверяют состояние здоровья, берут ПЦР, также осматривают контактных. Поручил увеличить количество бригад еще на 100 единиц. Таким образом, количество мобильных бригад увеличится более чем наполовину, и составит почти 300 бригад.
    Второе. Оснащённость медучреждений.
    В текущем году также продолжаем дооснащать наши медучреждения необходимыми аппаратами. К примеру, поставили дополнительное количество передвижных рентген-аппаратов, мониторов пациента, перфузоров и т.д.
    К примеру, только за прошлый год медучреждения дооснастили более 1тыс. флуометрами, более 330 кислородными концентратами, свыше 50 ИВЛ. Также поставили аппараты КТ, цифровые рентгенографические системы, кислородные резервуары и т.д.
    Работа в данном направлении продолжается.
    Третье. Лекарственное обеспечение.
    В наличии должен иметься неснижаемый двухмесячный запас лекарств и средств индивидуальной защиты.
    Четвертое. Увеличение темпов вакцинации.
    Во всех медучреждениях, в том числе крупных ТРЦ и ТД развернуты пункты вакцинации. Кроме того, сформированы выездные бригады для вакцинации трудовых коллективов. На данный момент 1-ым компонентом вакцинировано свыше 318 тыс. населения.
    Также усилена работа мониторинговых групп на соблюдение объектов и горожанами саннорм.
    Вакцинация – это не просто выбор. Это выбор между полноценной здоровой жизнью и выбор оказаться на больничной койке.

    А шанс на выживание получает не каждый: так как коронавирус точечно и молниеносно бьет по организму. Не испытывайте организм в заведомо проигрышной битве. Только вакцинация позволит обезопасить как себя, так и близких и окружающих людей!», - написал Алтай Кульгинов.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Акимат Главная
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