О планах по улучшению эпидситуации рассказал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов в рамках поручения Главы государства обсудил с врачами медучреждений эпидситуацию в г. Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу градоначальника в сети Instagram.

«Коронавирус локдаунами и ограничительными мерами мы не победим. Данные меры только позволяют временно снизить рост заболеваемости Covid-19, что помогает нам спасти наших пациентов.

Вверх над пандемией мы сможем взять только за счет вакцинации. Как скоро у нас сформируется коллективный иммунитет, зависит от каждого из нас. Ведь сформировав коллективный иммунитет, наши школьники и студенты смогут посещать занятия офлайн, все предприятия будут работать без ограничений. И самое важное – снизится уровень смертности. А это не просто цифры, это судьбы людей и их семей!

В рамках поручения Главы государства с врачами медучреждений обсудили эпидситуацию.

Первое. Увеличение количества мобильных бригад.

В городе у нас работает 186 бригад, которые выезжают на дом к пациентам с коронавирусом. Медработники проверяют состояние здоровья, берут ПЦР, также осматривают контактных. Поручил увеличить количество бригад еще на 100 единиц. Таким образом, количество мобильных бригад увеличится более чем наполовину, и составит почти 300 бригад.

Второе. Оснащённость медучреждений.

В текущем году также продолжаем дооснащать наши медучреждения необходимыми аппаратами. К примеру, поставили дополнительное количество передвижных рентген-аппаратов, мониторов пациента, перфузоров и т.д.

К примеру, только за прошлый год медучреждения дооснастили более 1тыс. флуометрами, более 330 кислородными концентратами, свыше 50 ИВЛ. Также поставили аппараты КТ, цифровые рентгенографические системы, кислородные резервуары и т.д.

Работа в данном направлении продолжается.

Третье. Лекарственное обеспечение.

В наличии должен иметься неснижаемый двухмесячный запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

Четвертое. Увеличение темпов вакцинации.

Во всех медучреждениях, в том числе крупных ТРЦ и ТД развернуты пункты вакцинации. Кроме того, сформированы выездные бригады для вакцинации трудовых коллективов. На данный момент 1-ым компонентом вакцинировано свыше 318 тыс. населения.

Также усилена работа мониторинговых групп на соблюдение объектов и горожанами саннорм.

Вакцинация – это не просто выбор. Это выбор между полноценной здоровой жизнью и выбор оказаться на больничной койке.

А шанс на выживание получает не каждый: так как коронавирус точечно и молниеносно бьет по организму. Не испытывайте организм в заведомо проигрышной битве. Только вакцинация позволит обезопасить как себя, так и близких и окружающих людей!», - написал Алтай Кульгинов.