О планах по стимулированию цифровизации производства рассказал глава МИИР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК одобрен в первом чтении проект Закона «О промышленной политике», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цель законопроекта – обеспечение устойчивого развития обрабатывающей промышленности путем увеличения производства конкурентоспособной, высокотехнологичной, экспортоориентированной продукции и отхода от сырьевой модели развития.

«Учитывая глобальные тренды, впервые в законодательстве Казахстана вводится регулирование по цифровой трансформации производства. Уполномоченный орган – МИИР – наделяется компетенцией по координации реализации политики цифровой трансформации. Для стимулирования цифровой трансформации производства переориентированы действующие меры государственного стимулирования на цели цифровизации. К таким мерам можно отнести возмещение 40% затрат по повышению производительности труда», – сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, представляя законопроект.

Министр отметил, что особое значение в законопроекте придается процессу подготовки кадров для производства. В данном направлении уполномоченный орган будет выступать как координирующее звено между Правительством и субъектами бизнеса. Государственные образовательные заказы теперь будут формироваться на основе прямых запросов бизнеса.

Депутаты также рассмотрели и одобрили в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам промышленной политики». Законопроект направлен на регулирование вопросов формирования и реализации промышленной политики и совершенствование норм, регулирующих вопросы промышленной политики. Также законопроектом предусмотрено выстраивание эффективной системы координации деятельности заинтересованных государственных органов при принятии решений по вопросам промышленной политики; стимулирование инновационной деятельности и развития высокотехнологичных производств; повышение инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала промышленных предприятий.

Законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в Предпринимательский, Бюджетный кодексы, Кодекс «О недрах и недропользовании», законы «О Фонде национального благосостояния», «О Банке Развития Казахстана», «О газе и газоснабжении» и «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан».