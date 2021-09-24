О планах по расширению народного участия в бюджете рассказал Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по расширению народного участия в бюджете поделился первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По направлению «Совершенствование региональной политики» Главой государства поставлена задача разработать Закон «О развитии агломераций». Работа по Законопроекту ведется совместно со Всемирным банком. Она включает в себя оценку существующей регуляторной и институциональной среды и текущих вопросов управления агломерациями, разработку подходов по их развитию», - сказал Алихан Смаилов на брифинге в Правительстве.

По его словам, предусматривается также актуализация Планов развития регионов в соответствии с утвержденными Общенациональными приоритетами.

«Также в целях дальнейшего развития местного самоуправления Главой государства поручено расширить положительный опыт «народного участия» в бюджете в 10 раз. В целях расширения участия населения в управлении и контроле за государственными финансами, особенно по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству, будут внесены соответствующие поправки в нормативные правовые акты», - отметил зампремьера.

«В целях реализации инициативы Президента в части разработки мер стимулирования бизнеса к увеличению зарплаты своим работникам будут внесены соответствующие поправки в Правила госзакупок и Правила закупок субъектов квазигоссектора», - заключил А. Смаилов.

Ранее первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов поделился планами по сокращению присутствия государства в экономике.