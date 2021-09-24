О планах по расширению народного участия в бюджете рассказал Алихан Смаилов
«По направлению «Совершенствование региональной политики» Главой государства поставлена задача разработать Закон «О развитии агломераций». Работа по Законопроекту ведется совместно со Всемирным банком. Она включает в себя оценку существующей регуляторной и институциональной среды и текущих вопросов управления агломерациями, разработку подходов по их развитию», - сказал Алихан Смаилов на брифинге в Правительстве.
По его словам, предусматривается также актуализация Планов развития регионов в соответствии с утвержденными Общенациональными приоритетами.
«Также в целях дальнейшего развития местного самоуправления Главой государства поручено расширить положительный опыт «народного участия» в бюджете в 10 раз. В целях расширения участия населения в управлении и контроле за государственными финансами, особенно по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству, будут внесены соответствующие поправки в нормативные правовые акты», - отметил зампремьера.
«В целях реализации инициативы Президента в части разработки мер стимулирования бизнеса к увеличению зарплаты своим работникам будут внесены соответствующие поправки в Правила госзакупок и Правила закупок субъектов квазигоссектора», - заключил А. Смаилов.
Ранее первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов поделился планами по сокращению присутствия государства в экономике.