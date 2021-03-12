О планах по поставке вакцин от коронавируса рассказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы рассказали о планах по поставкам вакцины от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первый этап вакцинации провакцинировано 1750 медицинских работников. В марте было получено 10 тысяч 800 доз вакцин, были провакцинированы 658 полицейских и 310 преподавателей. Эта работа продолжается ежедневно.

«Мы ожидаем следующую поставку для других контингентов, которые будут присоединяться. Это будет после Наурыза. Город Алматы получит дополнительные 16 тысяч 300 доз вакцины. Перечень вакцинируемых будет расширяться. Мы будем вакцинировать дополнительно также студентов и других лиц, которые подлежат вакцинации», - сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций и.о. заместителя директора по обеспечению инфекционного контроля Центральной городской клинической больницы Управления общественного здоровья города Алматы Эльвира Ибрагимова.

По ее словам, следующие поставки вакцин запланированы на апрель, май, июнь.

С 1 февраля этого года в Алматы стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. На первом этапе вакцину «Спутник V» получают медики и все, кто трудится на передовой борьбы с пандемией. В марте от коронавируса начали вакцинировать педагогов и полицейских.



