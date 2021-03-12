РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:27, 12 Март 2021 | GMT +6

    О планах по поставке вакцин от коронавируса рассказали в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы рассказали о планах по поставкам вакцины от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В первый этап вакцинации провакцинировано 1750 медицинских работников. В марте было получено 10 тысяч 800 доз вакцин, были провакцинированы 658 полицейских и 310 преподавателей. Эта работа продолжается ежедневно.

    «Мы ожидаем следующую поставку для других контингентов, которые будут присоединяться. Это будет после Наурыза. Город Алматы получит дополнительные 16 тысяч 300 доз вакцины. Перечень вакцинируемых будет расширяться. Мы будем вакцинировать дополнительно также студентов и других лиц, которые подлежат вакцинации», - сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций и.о. заместителя директора по обеспечению инфекционного контроля Центральной городской клинической больницы Управления общественного здоровья города Алматы Эльвира Ибрагимова.

    По ее словам, следующие поставки вакцин запланированы на апрель, май, июнь.

    С 1 февраля этого года в Алматы стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. На первом этапе вакцину «Спутник V» получают медики и все, кто трудится на передовой борьбы с пандемией. В марте от коронавируса начали вакцинировать педагогов и полицейских.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!