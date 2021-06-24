О планах по оффлайн-обучению рассказал Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возможное возвращение к традиционному обучению школьников и студентов к 1 сентября прокомментировали в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все будет зависеть от самой эпидситуации. Коллективный иммунитет достигается при вакцинации более 60%. Поэтому сейчас все коллективы готовятся и активно проводится информационно-разъяснительная работа среди студентов и среди граждан», - прокомментировал министр здравоохранения Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК.

Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов сообщил, что сегодня более 80% педагогов получили вакцину.

«Уже идет серьезная подготовка. Планы по оффлайн-режиму у нас есть. Это конечно, в первую очередь будет зависеть от эпидситуации. Но страна готовится к такому форму обучения», - отметил Ералы Тугжанов.

Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил проверить готовность инфраструктуры учреждений образования к новому учебному году.