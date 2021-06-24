РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:09, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    О планах по оффлайн-обучению рассказал Ералы Тугжанов

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возможное возвращение к традиционному обучению школьников и студентов к 1 сентября прокомментировали в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все будет зависеть от самой эпидситуации. Коллективный иммунитет достигается при вакцинации более 60%. Поэтому сейчас все коллективы готовятся и активно проводится информационно-разъяснительная работа среди студентов и среди граждан», - прокомментировал министр здравоохранения Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК.

    Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов сообщил, что сегодня более 80% педагогов получили вакцину.

    «Уже идет серьезная подготовка. Планы по оффлайн-режиму у нас есть. Это конечно, в первую очередь будет зависеть от эпидситуации. Но страна готовится к такому форму обучения», - отметил Ералы Тугжанов.

    Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил проверить готовность инфраструктуры учреждений образования к новому учебному году.


    Теги:
    Коронавирус в РК Образование
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:57
    Портреты лучших педагогов появились на билбордах Астаны
    Сегодня, 11:56
    Убил и закопал во дворе: суд вынес приговор павлодарцу
    Сегодня, 11:42
    Более 100 дельфинов погибли в Бразилии из-за рекордно высокой температуры воды
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!