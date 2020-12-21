О планах на будущее рассказали павлодарцам кандидаты от партии «Nur Otan»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - О перспективах развития микрорайона Химгородки рассказал кандидат в депутаты Павлодарского городского маслихата от партии «Nur Otan» Виктор Пряхин. В планах - новый сквер, детские площадки и площадки для выгула собак. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Павлодарский городской предвыборный штаб партии «Nur Otan» .

Накануне кандидаты от партии «Nur Otan» Виталий Голубенко, Ертаргын Шахман и Виктор Пряхин встретились с павлодарцами в ZOOM.

«Так как мы сегодня встречаемся с жителями Химгородков, я как действующий депутат шестого созыва хочу рассказать о том, что уже сделано, и что будет сделано в дальнейшем. Микрорайон активно благоустраивают. Продлили набережную, благодаря чему у жителей появилась новая зона отдыха, во дворах устанавливают детские и спортивные площадки. На Айманова была односторонняя дорога, её расширили, и теперь там двустороннее движение. Стал удобнее подъезд к жилому сектору, - перечислил кандидат в депутаты городского маслихата Виктор Пряхин. – Что можно сделать, чтобы микрорайон стал более комфортным для жизни? Считаю, что городу нужно больше парков и скверов. В микрорайоне Химгородки, рядом с Мира,7, есть прекрасная березовая рощица. Там можно сделать дорожки, поставить лавочки, установить освещение. Ещё хотелось бы напомнить, что мы в ответе за братьев наших меньших. У нас мало площадок для выгула собак, в будущем хотелось бы поработать в этом направлении».

В прямом эфире Виктору Пряхину жители микрорайона задали вопрос об общественном транспорте. Люди недовольны тем, как в вечернее время ходят автобусы.

«Пандемия внесла коррективы в нашу жизнь. Это отразилось в том числе на перевозчиках. Сейчас с ними ведутся переговоры. Будет производиться субсидирование, чтобы транспорт впредь работал без перебоев и люди не потеряли рабочие места», - объяснил Виктор Пряхин.

Ответив на вопросы жителей, Виктор Пряхин рассказал им о предвыборной программе партии: уже не только о развитии одного микрорайона, а о развитии города в целом. В своем выступлении он затронул такие вопросы, как развитие массового спорта, забота о старшем поколении и поддержка людей с особыми потребностями.

Виктор Пряхин сообщил, что финансовые средства, ранее направляемые на содержание профессиональных спортивных клубов, будут переориентированы на вовлечение населения и детей в первую очередь, в занятия спортом. К 2023 году зарплату тренерам увеличат вдвое, учителя физкультуры получат серьёзную доплату за работу в школьных спортивных секциях. Увеличится число детско-юношеских спортивных клубов как в городе, так и в сельской местности.

В рамках реализации партийного проекта «Кедергісіз келешек» 22 тысячи объектов социальной инфраструктуры по всей стране адаптируют для людей с особыми потребностями. Чтобы людям с инвалидностью было проще устроиться на работу, будет составлен так называемый «Атлас профессий».

В центре внимания партии всегда будет забота о людях старшего поколения – пенсионерах, ветеранах войны и ветеранах труда.

Кандидаты от партии «Nur Otan» Виталий Голубенко и Ертаргын Шахман тоже говорили о программе партии. Ертаргын Шахман как работник университета рассказал о доступном высшем образовании для молодежи. Объяснил, какие льготы при поступлении могут получить молодые люди из многодетных семей и дети-сироты.

Виталий Голубенко в своём выступлении затронул проблемы экологии.

«Я хочу помочь горожанам в решении наших общих проблем. Я металлург, а металлурги слов на ветер не бросают», - заявил кандидат в депутаты городского маслихата.

Во время онлайн-встречи с горожанами был задан вопрос об улучшении экологической обстановки в городе.

«Вопрос очень актуальный для нашего региона. АО «Алюминий Казахстана», где я работаю больше 20 лет, разработана стратегия, основная задачей которой является поэтапная замена электрофильтров. Если сказать по-простому, у нас есть четыре трубы, которые дымят, и иногда - в сторону города. Наша задача – максимально снизить эти выбросы, - сказал Виталий Голубенко. – Сейчас предприятием закупаются гибридные электрофильтры. У них в сотни раз выше степень очистки. Конечно, за один год эту работу не завершить. Постепенно мы будем заменять по одному из фильтров. Всего их 15. Со временем заменим все и добьемся того, что вредные выбросы сократятся во много раз. Уверяю, эта работа реально ведётся, два фильтра уже заменили».

Не секрет, что на сегодняшний день вопросы экологии для Павлодара стоят особенно остро. Со своей стороны партия «Nur Otan» намерена содействовать реализации различных госпроектов, направленных на модернизацию дорожной и транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунальной сферы и улучшению экологической обстановки.

Проголосовать за партию «Nur Otan» можно будет 10 января 2021 года на выборах депутатов Мажилиса, областных и городских маслихатов. Отметим, что в следующем году в бюллетенях вместо конкретных депутатов будут указаны именно партии.

Оплачено из средств Избирательного фонда города Павлодара Павлодарской области партии «NurOtan»