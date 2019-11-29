О планах газификации северных областей Казахстана рассказали в Минэнерго
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О планах по газификации северных областей Казахстана рассказали в Министерстве энергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вопрос по газификации северных областей за счет присоединения к газотранспортной системе России мы прорабатывали с Российской Федерацией уже давно, е ще до принятия решения по строительству газопровода «Сарыарка». Теперь, с учетом того, что «Сарыарка» уже построена, было сказано, что есть второй, третий этапы, которые предусматривает строительство «Нур-Султан – Кокшетау», «Кокшетау – Петропавловск», - сообщил вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков журналистам в рамках совещания в ведомстве.
По его словам, в Минэнерго намерены провести переговоры с российскими коллегами в целях подведения газа из города Ишима Тюменской области РФ до Петропавловска и Кокшетау.
«Но это все счетно, мы должны рассчитать стоимость газопровода, тариф, цену на газ, и мы выберем наиболее оптимальный вариант, приемлемый для газификации северных областей. При этом, если мы протянем газопровод сверху из города Ишима, то в городе Нур-Султан закольцуем газопровод «Сарыарка»», - отметил вице-министр.
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