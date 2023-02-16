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О плачевных условиях работы пограничников рассказали в Сенате

16 Февраля 2023, 14:38
О плачевных условиях работы пограничников рассказали в Сенате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сенатор Жанболат Жургенбаев в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра РК акцентировал внимание на социально-бытовых условиях, в которых работают пограничники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Жанболата Жургенбаева, из 251 пограничного пункта только 106 расположены в типовых помещениях, а 145 - в приспособленных зданиях, в которых есть проблемы с обеспечением водой, газом и электричеством. Несмотря на проводимые реформы пограничной службы и принятые меры по улучшению условий прохождения воинской службы данные проблемы влияют на морально-психологическое состояние пограничников.

В 2020 году создали соответствующую Дорожную карту, составили проектно-сметную документацию, которая прошла государственную экспертизу. Однако эти вопросы до сих пор не решены. Сенатор попросил улучшить положение пограничников, которые вносят свой вклад в защиту страны.

«Предлагаю проверить материально-техническую базу и социальные объекты государственных пограничных служб специальной Правительственной комиссией, пересмотреть работу местных исполнительных органов в отношении зданий и объектов пограничной службы, включенных в Дорожную карту, обеспечить ускоренную реализацию работ по ремонту и модернизации социально-бытовых условий пограничников в рамках соответствующих программных документов», - сказал Жанболат Жургенбаев на пленарном заседании палаты.


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