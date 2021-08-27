О пике заболеваемости коронавирусом сообщили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область находится на пике заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 169 новых случаев инфицирования коронавирусом. По словам А. Кушбасова, за две недели выявлено 2 177 инфицированных. По сравнению с двумя предыдущими неделями, число новых случаев практически не изменилось. В то же время наблюдается рост в районе М. Жумабаева, Мамлютском, Кызылжарском, Тимирязевском, Айыртауском и городе Петропавловске. Преобладает количество симптомных форм заболевания.

«Уже больше месяца область находится в «красной» зоне. Сейчас мы на пике заболеваемости. Карантинные меры дали свой эффект и помогли стабилизировать ситуацию», - сказал А. Кушбасов.

Однако в управлении здравоохранения ситуацию назвали критичной. По словам заместителя руководителя управления Нурлана Айманова, в инфекционных стационарах находятся 707 пациентов. Занятость более 41%. Стабильно высоким остается число ежесуточных госпитализаций – от 60 до 90. Выписывают же в сутки не более 60 человек. Н. Айманов объяснил это большим количеством пациентов с тяжелым течением заболевания.

«Из 707 находящихся в стационарах - 112 тяжелые. 75 человек находятся в реанимации, 37 - в палате интенсивной терапии, 16 – в крайне тяжелом состоянии. Изо всех госпитализированных 396 нуждаются в постоянной кислородной поддержке. Они уже тяжелые больные. Можно сказать, что 508 тяжелых, или около 72%. Это говорит об ухудшении протекания заболевания», - заявил Н. Айманов.

На амбулаторном лечении находятся 1 955 человек с различной степенью тяжести без легочных проявлений заболевания.

«Основная масса госпитализированных именно с дельта-штаммом. В стационаре находятся 28 детей, среди них, к счастью, нет тяжелых. Они получают максимальное внимание и лечение. Госпитализированы 11 беременных женщин, из них две в тяжелом состоянии. Проблем с кислородом и лекарствами нет. Консультации по тяжелым пациентам проводим с республиканскими специалистами», - проинформировал Н. Айманов.

По его данным, за полтора месяца в регионе скончались от коронавируса 87 человек. Это в два раза превышает количество умерших за полтора года – 43 человека. Всего по области коронавирус стал причиной смерти 130 человек.

«Большая часть госпитализированных была на массовых мероприятиях, поминальных или праздничных. Люди стали часто проводить семейные мероприятия в домашних условиях. Наблюдаем легкомысленное отношение некоторых граждан, в том числе среди тех, кто поступает в инфекционный стационар, к требованиям санитарного врача», - сказал Н. Айманов.