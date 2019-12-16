+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: -9 °С
USD 383.95 EUR 429.26
RUB 6.16 CNY 55.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О первой в истории медали в Qazaq Kuresi написали иранские СМИ

16 Декабря 2019 09:00
Поделиться:
О первой в истории медали в Qazaq Kuresi написали иранские СМИ

ТЕГЕРАН. ИРНА-КАЗИНФОРМ -Иран завоевал первую в историю международную медаль в Qazaq Kuresi. Под таким заголовком вышла статья на сайте официального информационного агентства Исламской Республики Иран ИРНА, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Нур-Султане состоится VIII Чемпионат Мира по қазақ күресі
«Әлем барысы 2019» Роман Бобиков уверен в победе на ЧМ Qazaq Kuresi «Әлем барысы» Оскар Рене открыл на Кубе секции qazaq kuresi Меня переполняет радость - победитель «Әлем Барысы»

«Иранский спортсмен Яздан-панах в весовой категории до 100 кг в полуфинале уступив сопернику из Казахстана, завоевал бронзовую медаль и принес первую в истории Ирана медаль в Qazaq Kuresi.

15 декабря 2019 года в Казахстане стартовал чемпионат мира по Qazaq Kuresi. На ЧМ выступают сборные из 40 стран: Украины, Грузии, Австрии, Норвегии, Эстонии, Франции, Ирландии, Германии, Пакистана, Узбекистана, Ирана, Великобритании, Кыргызстана, Индии, Литвы, Словении, России и другие.

Qazaq Kuresi — один из древнейших видов спорта сегодня пользуется большой популярностью не только в Казахстане. В 2016 году ЮНЕСКО внесла qazaq kuresi в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества», - отмечает ИРНА.

Напомним , торжественное открытие чемпионата мира по qazaq kuresi с участием спортсменов из 40 стран, приуроченное ко Дню независимости, прошло в Ледовом дворце Актобе. В воскресенье состоялись финальные схватки по 5 весовым категориям: 55, 60, 90, 100, 100+ килограммов. Казахстанские спортсмены стали победителями в весовых категориях 55, 100 и 100+ килограммов.

Впервые в истории чемпионатов, организованных Международной федерацией qazaq kuresi, в состав судей вошла женщина-арбитр из Кыргызстана. Главным судьей соревнований назначен мастер спорта Республики Казахстан международного класса, заслуженный тренер Республики Казахстан, а также доктор PhD Ербол Мырзабосынов.

Помимо золотых, серебряных, бронзовых медалей Международная федерация по qazaq kuresi наградит борцов за лучшую технику, красивый бросок и волю к победе на чемпионате мира 2019.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:

Автор:

Жанара Мухамедиярова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив