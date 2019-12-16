-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:26
-
-
-
-
-
-
вчера 17:24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 12:52
-
вчера 12:44
-
-
-
вчера 11:17
-
-
-
-
вчера 10:11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 01:35
-
-
-
вчера 00:37
-
вчера 00:01
О первой в истории медали в Qazaq Kuresi написали иранские СМИ
ТЕГЕРАН. ИРНА-КАЗИНФОРМ -Иран завоевал первую в историю международную медаль в Qazaq Kuresi. Под таким заголовком вышла статья на сайте официального информационного агентства Исламской Республики Иран ИРНА, передает МИА «Казинформ».
«Иранский спортсмен Яздан-панах в весовой категории до 100 кг в полуфинале уступив сопернику из Казахстана, завоевал бронзовую медаль и принес первую в истории Ирана медаль в Qazaq Kuresi.
15 декабря 2019 года в Казахстане стартовал чемпионат мира по Qazaq Kuresi. На ЧМ выступают сборные из 40 стран: Украины, Грузии, Австрии, Норвегии, Эстонии, Франции, Ирландии, Германии, Пакистана, Узбекистана, Ирана, Великобритании, Кыргызстана, Индии, Литвы, Словении, России и другие.
Qazaq Kuresi — один из древнейших видов спорта сегодня пользуется большой популярностью не только в Казахстане. В 2016 году ЮНЕСКО внесла qazaq kuresi в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества», - отмечает ИРНА.
Напомним , торжественное открытие чемпионата мира по qazaq kuresi с участием спортсменов из 40 стран, приуроченное ко Дню независимости, прошло в Ледовом дворце Актобе. В воскресенье состоялись финальные схватки по 5 весовым категориям: 55, 60, 90, 100, 100+ килограммов. Казахстанские спортсмены стали победителями в весовых категориях 55, 100 и 100+ килограммов.
Впервые в истории чемпионатов, организованных Международной федерацией qazaq kuresi, в состав судей вошла женщина-арбитр из Кыргызстана. Главным судьей соревнований назначен мастер спорта Республики Казахстан международного класса, заслуженный тренер Республики Казахстан, а также доктор PhD Ербол Мырзабосынов.
Помимо золотых, серебряных, бронзовых медалей Международная федерация по qazaq kuresi наградит борцов за лучшую технику, красивый бросок и волю к победе на чемпионате мира 2019.
- По инициативе Казахстана Генассамблея ООН учредила Всемирный день шахмат
- Первое олимпийское золото Казахстана выставлено на экспозиции в Осло
- Первую золотую медаль завоевала сборная Казахстана на ЧМ по qazaq kuresi
- АstanaProTeam представила свой состав на 2020 год
- Небитые казахстанские боксеры прошли взвешивание перед боями за титулы в Алматы
- Женская команда Казахстана по биатлону набрала первые эстафетные очки
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана