О первой в истории медали в Qazaq Kuresi написали иранские СМИ

ТЕГЕРАН. ИРНА-КАЗИНФОРМ -Иран завоевал первую в историю международную медаль в Qazaq Kuresi. Под таким заголовком вышла статья на сайте официального информационного агентства Исламской Республики Иран ИРНА, передает МИА «Казинформ».

«Иранский спортсмен Яздан-панах в весовой категории до 100 кг в полуфинале уступив сопернику из Казахстана, завоевал бронзовую медаль и принес первую в истории Ирана медаль в Qazaq Kuresi.

15 декабря 2019 года в Казахстане стартовал чемпионат мира по Qazaq Kuresi. На ЧМ выступают сборные из 40 стран: Украины, Грузии, Австрии, Норвегии, Эстонии, Франции, Ирландии, Германии, Пакистана, Узбекистана, Ирана, Великобритании, Кыргызстана, Индии, Литвы, Словении, России и другие.

Qazaq Kuresi — один из древнейших видов спорта сегодня пользуется большой популярностью не только в Казахстане. В 2016 году ЮНЕСКО внесла qazaq kuresi в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества», - отмечает ИРНА.

Напомним , торжественное открытие чемпионата мира по qazaq kuresi с участием спортсменов из 40 стран, приуроченное ко Дню независимости, прошло в Ледовом дворце Актобе. В воскресенье состоялись финальные схватки по 5 весовым категориям: 55, 60, 90, 100, 100+ килограммов. Казахстанские спортсмены стали победителями в весовых категориях 55, 100 и 100+ килограммов.

Впервые в истории чемпионатов, организованных Международной федерацией qazaq kuresi, в состав судей вошла женщина-арбитр из Кыргызстана. Главным судьей соревнований назначен мастер спорта Республики Казахстан международного класса, заслуженный тренер Республики Казахстан, а также доктор PhD Ербол Мырзабосынов.

Помимо золотых, серебряных, бронзовых медалей Международная федерация по qazaq kuresi наградит борцов за лучшую технику, красивый бросок и волю к победе на чемпионате мира 2019.