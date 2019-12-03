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О первой метели предупредили жителей Атырауской области

3 Декабря 2019 23:11
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О первой метели предупредили жителей Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О первой метели предупредили жителей Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области распространил штормовое предупреждение, cообщая, что по прогнозам на 4 декабря погода в регионе может резко ухудшиться. Местами ожидаются туман, гололед и в отдельных районах вполне вероятна низовая метель. В областном центре днем ожидается туман.

ДЧС напоминает о соблюдении мер предосторожности на дорогах республиканского значения и в городе, а также при совершении поездок по открытой местности в степи.

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Ключевые слова: Атырауская область, Другие государственные органы, Погода,
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Автор:

А. Соколов

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