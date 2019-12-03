О первой метели предупредили жителей Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О первой метели предупредили жителей Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области распространил штормовое предупреждение, cообщая, что по прогнозам на 4 декабря погода в регионе может резко ухудшиться. Местами ожидаются туман, гололед и в отдельных районах вполне вероятна низовая метель. В областном центре днем ожидается туман.

ДЧС напоминает о соблюдении мер предосторожности на дорогах республиканского значения и в городе, а также при совершении поездок по открытой местности в степи.