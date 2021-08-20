О перспективных месторождениях рассказали в Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал о перспективных месторождениях в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Теперь позвольте перейти к перспективам в части твердых полезных ископаемых. На слайде показаны перспективные горнорудные районы. На золоторудные месторождения - это площади Акмолинской и Костанайской областей, а также центрального, восточного и южного регионов. Новые свинцово-цинковые месторождения могут быть открыты в Центральном и Южном Казахстане, на Рудном Алтае, а также в приграничных площадях с Россией и Китаем», - сообщил Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК.

Кроме того, по его словам, имеются перспективы для открытия новых месторождений и по другим рудным полезным ископаемым – вольфрама, молибдена, алюминия, олова, а также редких земель.

Ранее С. Брекешев рассказал, сколько месторождений находится на госбалансе страны.

«С целью укрепления минерально-сырьевого потенциала и обеспечения сырьевой базы действующих предприятий с 1991 года по результатам проведенных геологоразведочных работ на Госбаланс впервые поставлены запасы 135 месторождений углеводородного сырья, 99 месторождений и участков подземных вод, 224 месторождений твердых полезных ископаемых, в том числе 94 – золота, 14 – меди, 19 – марганцевых руд, 16 – железных руд, 4 – полиметаллов и т.д», - отметил он.