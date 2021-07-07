О перспективе развития розничных сетей АЗС рассказал Ерлан Жаукин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Изменение архитектуры городов, их благоустройство, развитие абсолютно всех сфер жизни простого человека требуют новых подходов и решений. Об этом на своей странице в сети Facebook написал эксперт по рынку нефти и газа Ерлан Жаукин, передает МИА «Казинформ».

«Развитие городов, создание новых экосистем, ускоряющийся темп жизни вносит свои требования и коррективы абсолютно во все сферы жизни человека, независимо от его возраста, социального положения и уровня доходов.

Изменение архитектуры городов, их благоустройство, развитие абсолютно всех сфер жизни простого человека требуют новых подходов и решений.

Что такое автозаправочная станция сегодня?

На заре нашей независимости мы заезжали на АЗС, чтобы заправить свой автомобиль и поскорее ехать дальше. Немного позже появился сервис по мойке автомобиля и его мелкому ремонту.

Сейчас мы наблюдаем, что это уже не место, куда приезжают автолюбители для заправки своих коней. Это и место встреч за чашкой ароматного кофе, это и магазин, где можно приобрести не только напитки и сигареты. Спектр услуг АЗС расширяется вместе с ускорением темпов жизни.

Сегодня мы приезжаем на АЗС не только для того, чтобы заправиться топливом, но и для того, что купить продукты питания или просто пообедать, а зачастую и для того, и другого.

Сервис АЗС расширяется во всем мире. Требует новых решений и, что естественно, новых инвестиций.

Качественный сервис требует качественных инвестиций.

Что мы имеем сегодня? Розничный реализатор в Казахстане находится под постоянным давлением государственных органов и общественного мнения. Мнение общества – в нефтедобывающей стране топливо должно быть дешевым. Учитывая текущие тенденции рынка нефтепродуктов и отсутствие возможности расширения розничного бизнеса, превращения его в современный комплекс услуг – сфера розничной реализации нефтепродуктов в Казахстане практически не имеет возможности развиваться. Для поддержания какой-либо экономической эффективности многие розничные операторы идут на различного рода ухищрения, связанные с ухудшением качества топлива или его недоливом потребителю.

На сегодня разница между оптовой ценой бензина Аи-92 на НПЗ и его розничной ценой на АЗС составляет около 26 тг/литр:

- средняя отпускная цена за 1 литр бензина Аи-92 на НПЗ составляет 145,3 тг/литр;

- средняя розничная цена за 1 литр бензина Аи-92 в РК – 171 тг/литр.

Разница между оптовой ценой на заводе и ценой бензина на АЗС составляет около 17%.

При этом только средние ж/д расходы и услуги по хранению на нефтебазе составляют около 10 тг/литр. В оставшиеся 16 тг/литр розничный реализатор должен уместить все расходы между автоналивной эстакадой нефтебазы и баком автомобиля, а это доставка топлива до АЗС, заработная плата персонала АЗС, текущий ремонт АЗС, коммунальные платежи, обслуживание займов, налоги и... можно еще продолжать. И все это в 16 тенге. Даже сложив все указанные выше расходы розницы, можно сделать заключение, что современный заправочный бизнес в Казахстане если и зарабатывает что-то, то это не более 1,5-2 тенге на 1 литре топлива или около 1%. При этом мы прекрасно помним о 10-15%-ной торговой наценке практически в любом ритейле – будь это торговый центр, рынок или «магазин за углом».

Практика большинства соседних государств позволяет говорить о 30%-ной разнице между оптом на заводе и ценой на АЗС. То есть это около 185-188 тг за литр бензина Аи-92 на АЗС при нынешних оптовых ценах или 10%-ной маржинальности розничного бизнеса АЗС.

Другим немаловажным фактором становится приближение 2024г., когда наступает deadline по созданию общих рынков в рамках Евразийского экономического Союза и очень вероятен рост конкуренции с крупными российскими розничными топливными ритейлерами, которые уже сегодня предлагают на своих АЗС сервис европейского уровня.

Фактически сегодня мы говорим о необходимости выработки механизмов поддержки казахстанского розничного топливного ритейла, его трансформации и повышении конкурентоспособности в ожидании грядущих перемен. Качественный сервис требует инвестиций. Для развития розничного топливного ритейла, повышения качества сервиса и услуг, предоставляемых АЗС, необходим достаточный уровень маржинальности, сравнимый с доходностью прочих видов розничного ритейла», - написал эксперт по рынку нефти и газа Ерлан Жаукин.