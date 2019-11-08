О перспективах восстановления железной дороги рассказал на форуме в Омске аким СКО

ОМСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область заинтересована в реконструкции участка железной дороги Кызылту - Граничная, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На XVI Форуме межрегионального сотрудничества в Омске аким области Кумар Аксакалов и представители компании «Транстелеком» обсуждали возможность восстановления участки дороги протяженностью 100 км. Из них 40 км проходят по территории региона и 60 км – по российской.

«Проект важен для нашей области. В Уалихановском районе большие залежи щебня. Омская область завозит щебень с Урала – большой крюк. Восстановив железную дорогу как по территории РК, так и по территории РФ, регион получит дешевый строительный материал. Мы получим рабочие места и инвестиции. Карьеры в Уалихановском районе не загружены, там ни одного серьезного проекта. Во-первых, из-за неправильной логистики. Дорога в разы поднимет объемы перевозки. Потенциальный инвестор со стороны Казахстана определен, долго шли переговоры», - сказал аким области Кумар Аксакалов.

Проект по реконструкции дороги «завис» с 2007 года. Ожидается, что дело сдвинется с мертвой точки уже в следующем году. По предварительным расчетам, на проектирование и реконструкцию понадобится 2 года.

«В 1997 году дорогу разобрали. Тогда это направление не было актуальным. Спустя 20 лет все изменилось. Омская область заинтересована в инертных материалах, зерне, поставке угля. Сейчас это перевозится автомобильным транспортом. Реконструкция дороги носит мультипликативный эффект. Она важна и для Северо-Казахстанской области. Эта ветка может быть дополнением к маршруту Западная Европа - Западный Китай. Мы планируем создать совместное предприятие с российской стороной, чтобы была заинтересованность двух сторон. Это будет проект двух стран», - рассказал заместитель председателя правления АО «Транстелеком» по развитию крупного бизнеса Руслан Манатаев.

Сейчас дорога полностью разобрана. Осталась только насыпь.

Инвестиционный проект по восстановлению участка железной дороги Кызылту-Граничная оценивается в 100 млн долларов.



