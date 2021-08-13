О перспективах развития рассказал Президент федерации спортивного каратэ РК

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Одним из самых счастливых людей называет себя президент федерации спортивного каратэ РК, мастер спорта РК, обладатель черного пояса второй дан по каратэ Руслан Дукембаев, ведь он давно нашел свой «икигай» (смысл жизни) в воспитании подрастающего поколения через любимый вид спорта. Накануне профессионального праздника сенсей поделился с корреспондентом МИА «Казинформ» перспективами развития спортивного каратэ.

- Руслан Жаксылыкович, расскажите о создании Федерации и ее работе в настоящее время.

- Федерация спортивного каратэ была основана в 2010 году в городе Таразе Жамбылской области. В 2013 году ее филиал появился в Акмолинской области, а с 2017 года Президентом федерации спортивного каратэ РК был избран я. С этого времени местом прописки республиканской Федерации стал Кокшетау.

На сегодняшний день Федерация насчитывает 10 филиалов по республике, а это около 2000 спортсменов и порядка 32 тренеров-преподавателей.

- Поделитесь достижениями ваших воспитанников.

- Если говорить об акмолинских спортсменах, то за их плечами немало наград различного достоинства, завоеванных на чемпионатах не только РК, но также Европы и Мира. Сейчас многие из этих спортсменов уже не являются членами федерации и работают в других сферах, но тем не менее, хотелось бы отметить чемпионов мира и Европы Улана Сунгата, сестер Айнаш и Гульбагыш Махамбетовых, Айжан Копаш, Жаубасар Дамира, Артема Буряка и Вадима Ежова. Эти спортсмены завоевывали медали разного достоинства на всевозможных чемпионатах. Сейчас кто-то из них студент, кто-то пошел работать в другие сферы. Айнаш Махамбетова и Айжан Копаш теперь уже наши штатные тренера и сами воспитывают своих чемпионов.

- Что самое важное в работе с детьми? Как удается находить с ними общий язык?

- Самое важное в работе с детьми – это, конечно, любовь к ним. Я не понимаю людей, которые ежедневно ходят на нелюбимую работу. Думаю, я один из самых счастливых людей, потому как каждый день бегу на тренировки, зная, что там меня ждут 10, 20, 30 мальчиков и девочек, и я готов отдавать им свои знания и энергию. С такой же радостью я бегу вечером домой, потому как знаю, что меня дома ждет семья. Идеальная жизнь, наверное, и должна быть такой: крыша над головой, любимая работа и любимые люди рядом. Больше человеку ничего и не нужно. Восточная философия в этом плане будет более уместна. У них есть понятие «икигай» – твой смысл жизни, любимое занятие, призвание, миссия… Называйте, как угодно. Так вот мой «икигай» – это воспитание детей через каратэ. Я рад, что я это понял достаточно давно. Всем желаю найти свой «икигай» и дойти до точки «сатори». А вот на вопрос «что главное - путь или результат?» каждый ответит по-своему, он более риторический…

- С какими проблемами на сегодня сталкиваются акмолинские каратисты?

- Как и у многих федераций, большой проблемой на сегодняшний день для наших спортсменов остаётся наличие спортивной базы и материально-технического оснащения, поэтому основным местом локации и проведения тренировок остается база общеобразовательных школ. В Акмолинской области это школы №12, 13, 1, 3 города Кокшетау. Помимо школ, есть и другие частные залы, где помещения для занятий арендуются. Ну и, конечно, есть вопросы, которые нужно решать. К примеру, у нашей федерации до сих пор не решен вопрос по аккредитации. В 2014-2015 годах мы имели аккредитацию как вид спорта, наши спортсмены получали разряды и звания мастеров спорта, но после вступления в силу нового закона «О спорте» были изменены стандарты и для получения аккредитации сейчас нам нужно сначала пройти признание Национального Олимпийского комитета. Мы работаем в этом направлении, вопрос решаемый. Однако пока из-за этого наши спортсмены не могут рассчитывать на финансовую поддержку от области или города.

- Какие перспективы развития спортивного каратэ Вы видите сегодня?

- Перспективы у каратэ самые радужные и многообещающие. Ведь это достаточно медалеемкий вид спорта, потому как один спортсмен, участвующий на чемпионате мира, может принести в копилку области и страны до четырех медалей, выступая в четырех программах (индивидуальные и командные программы по ката и кумитэ). Говоря о международном уровне, у акмолинских спортсменов есть опыт: они уверенно конкурируют с каратистами стран Европы, дальнего и ближнего зарубежья.

- Что показала прошедшая Олимпиада в Токио?

- Стоит отметить, что впервые в истории олимпийских игр и истории спорта каратэ в направлении WKF было выставлено дебютом на Олимпийских играх в Токио, и наши спортсмены Казахстана показали, как я считаю, отличный результат в этом виде спорта. Даже завоевание пяти олимпийских лицензий уже говорит о многом. Из этих пяти спортсменов Дархан Асадилов и Софья Берульцева удостоились бронзовых медалей. И конечно, этот факт останется в истории всех восточных единоборств и каратэ – в частности. Поэтому я поздравляю федерацию каратэ WKF Казахстана и всех любителей каратэ с таким результатом.

- Что бы Вы хотели пожелать всем любителям спорта в преддверии праздника?

- В преддверии Дня спорта, конечно, хотел бы поздравить всех спортсменов и тренеров, спортивные школы и клубы, административный блок школ и управление физической культуры и спорта Акмолинской области, а также всех любителей спорта с наступающим праздником. Желаю всем здоровья, много энергии и позитивного настроя. А еще желаю, чтобы к 2024 году хотя бы два спортсмена Акмолинском области имели лицензии на олимпиаду в Париже.

- Спасибо за интересную беседу!