О переносе и переименовании столицы, о встречах с Папой Римским и Елбасы – воспоминания Надежды Петуховой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-президент Евразийской медицинской ассоциации Надежда Петухова в ходе посещения Библиотеки Елбасы и музея поделилась личными воспоминаниями о переносе столицы, о встрече с Папой Римским, о переименовании главного города Независимого Казахстана. По словам известного врача, Первый Президент Нурсултан Назарбаев трепетно относился к вопросу местного самоуправления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«День Независимости – самый главный и важный праздник. Мы, жители столицы, самые счастливые люди. По мудрой воле и решению Елбасы мы стали столичным городом. Конечно, вначале это казалось несбыточной мечтой, потому что город был маленький. Это становление происходило в эпоху финансового, экономического, социального кризиса. Но Елбасы верил. В то время я была депутатом маслихата. Мы принимали генеральный план развития столицы и думали: неужели все это реализуется, неужели вся эта красота воплотится в жизнь. Но сейчас я вижу, как наш город превратился в прекрасную столицу», - отметила вице-президент Евразийской медицинской ассоциации.

По словам известного общественного деятеля, за годы Независимости мы увидели, как улучшилась экономика страны. Сейчас, как отметила спикер, медицина переживает подъем, потому что у нас появились лечебно-профилактические учреждения, новые поликлиники, медицинский кластер, где выполняется самая сложная операция, вплоть до пересадки органов.

В ходе беседы с журналистами Надежда Петухова вспомнила одну из запоминающихся встреч с Папой Пий Римским.

«У Елбасы генетическая способность любить свой народ, свою землю. Наша столица стала центром различных международных совещаний. Я вспоминаю эпизод, когда приезжал Папа Пий Римский, это было большое событие. Когда он уже улетал, попрощавшись, сказал: «эта земля Казахстана полита кровью мучеников, но ее ждет светлое будущее. Представители ОБСЕ и других зарубежных стран в прошлом говорили, что все ожидали, что Казахстан будет разодран на мелкие части из-за межнациональных, экономических конфликтов, влияния внешних сил, но благодаря многовекторной политике, мы смогли сохранить свою нацию», - вспоминает Надежда Петухова.

По ее словам, Нурсултан Назарбаев трепетно относился к вопросу местного самоуправления.

«У нас создавалась в годы независимости политическая власть. Мы сделали двухпалатный Парламент. Когда возник вопрос о столице, Нурсултан Абишевич собрал нас во Дворце молодежи и сказал: «Какое-то несерьезное название. Люди по-разному реагируют. Кто-то говорит, что это белая могила. В Бразилии самый главный город называется Бразилиа. Давайте мы сделаем также – назовем Астаной. Мы проголосовали и поддержали инициативу Елбасы. А сегодняшнее название, думаю, это воля народа, его единомышленников, которые считают, что его историческая миссия должна быть увековечена», - отметила Надежда Петухова.

Отметим, что в годы переноса столицы, она занимала пост главного врача Акмолинской детской городской объединенной больницы.

«У нас была единственная детская больница. Нурсултан Абишевич посещал нашу больницу. Тогда, это была маленькая площадь. Он зашел в отделение реанимации, где лежали маленькие, недоношенные младенцы. И он у меня спросил: «Они могут выжить?» На что я ответила «конечно». У него особая человеческая аура. После мы встретились в 2005 году. Тогда моей внучке было около трех годиков. Она рассказала ему стих, подарила картинку. Дети же не всегда идут на ручки к людям. Сейчас она обучается в Назарбаев Университете. Думаю, аура Елбасы передалась ей», - поделилась Надежда Петухова.