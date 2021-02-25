О переменах в акимате Павлодарской области рассказали журналистам

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В среднем почти 20 часов тратит один чиновник, работающий в системе акимата Павлодарской области, на подготовку одного отчета. Всего же 1702 госслужащих местных исполнительных органов регулярно готовят 2797 периодических и разовых отчетов. Это, по мнению акима области Абылкаира Скакова, нерациональное использование ресурсов, передает МИА «Казинформ».

Как решают эту и другие системные проблемы госуправления в регионе, Абылкаир Скаков рассказал на неформальной встрече с журналистами по итогам своего отчета перед жителями.

Одна из причин большого объема бумажной работы и такого количества затрачиваемого на нее времени – отсутствие качественной аналитики и автоматизированных бизнес-процессов. Решению проблемы должна посодействовать информационно-аналитическая система, внедряемая сейчас в акимате Павлодарской области.

«Система готова на 90%, планируем запустить ее в ближайшее время. В ней будут собраны и структурированы данные по каждой отрасли, свести и сформировать аналитику можно будет автоматически, не запрашивая «вручную» цифры у каждого отдела или управления. Главное – будем видеть в реальном времени все тренды, что позволит анализировать риски и своевременно принимать управленческие решения. Мы не должны работать в режиме «тушения пожара» - необходимо эффективное, основанное на достоверной аналитике планирование», - сказал Абылкаир Скаков.

Но одного обстоятельного планирования мало. Нужна грамотная реализация. Этому, по мнению акима Павлодарской области, должен способствовать переход с операционного на проектное управление. Кроме того, проектный менеджмент поможет более рациональным расходам – бюджеты будут ориентированы на конкретные ожидаемые результаты.

Любой общественно значимый проект должен обсуждаться с жителями региона, уверен аким. В акимате проводят большую работу по развитию внешних коммуникаций: повышают информационную открытость, укрепляют роль общественности в принятии решений и поднимают уровень подотчетности власти. К примеру, в 2020 году в Павлодарской области почти в 3 раза выросло число брифингов руководителей – с 47 до 131. Из них количество брифингов самого акима области и его заместителей – в 3 и 22 раза соответственно.

«Следующий этап – планируем сделать отчеты акимов городов и районов перед жителями ежеквартальными. Считаю, что отчетные встречи необходимо проводить чаще, чем раз в год. Жители должны быть посвящены в планы развития городов и районов, акиматы не должны быть местом келейного принятия решений», - сказал Скаков журналистам.

Он рассказал и о планах по оптимизации штатной численности местных исполнительных органов (МИО) и квазигосударственных компаний. В МИО, СПК «Павлодар» и СЭЗ «Павлодар» сократят по 25% персонала, что позволит оптимизировать бюджет в пользу социальных инициатив.

Ранее в акимате Павлодарской области сократили расходы на транспортное обслуживание более чем на 200 миллионов тенге, а с марта там пересядут на дежурные авто.