О переходе на латиницу высказался Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ситуации вокруг перехода на казахский алфавит на латинице высказался министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Алфавит – не просто графика, это – будущее нашей нации, часть культурного кода, инструмент коммуникации. Поэтому никакой спешки в данном вопросе не должно быть. В качестве положительного примера перехода на латиницу нам часто приводят Турцию. Но многие забывают, что этой стране понадобилось 30 лет, чтобы полностью внедрить алфавит. Ататюрк столкнулся с колоссальным сопротивлением. Ему даже, насколько я знаю, приходилось лично ездить по стране и объяснять важность этого решения. Нам это не нужно. Потому что у нас абсолютное большинство носителей казахского языка поддерживает переход. Есть споры, есть дискуссии, но они касаются технических вопросов. Это тоже хорошо. Это говорит о небезразличии к судьбе языка», - сказал глава ведомства в эфире программы «Открытый диалог» на канале «Хабар».

По его словам, над новым вариантом казахского алфавита работают лингвисты, языковеды, а также IT-специалисты.

«Поэтому нет ничего удивительного в том, что в каких-то вопросах, естественно, будут разногласия, разные видения, споры. Все эти нюансы, конечно, известны и Елбасы, и Касым-Жомарту Токаеву. Именно поэтому было дано поручение продолжить работу по данному направлению. Я думаю, что в скором будущем нам будет представлен вариант, который в полной мере устроит всех – от школьников, студентов, до IT-специалистов и профессоров», - отметил Даурен Абаев.