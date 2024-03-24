О паводках предупредили жителей четырех регионов Казахстана

Синоптики предупредили о возможных паводках жителей четырех регионов Казахстана, передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», в связи с сохранением положительного температурного фона 24 — 26 марта в Атырауской области ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на малых реках в Кызылкогинском, Жылыойском районах, при этом возможны разливы и подтопления.

В связи с прогнозом осадков в виде дождя, а также дальнейшем повышением температурного фона 25–28 мартав Западно-Казахстанской области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. 26 марта в ЗКО — временами сильный дождь.

С 24 по 29 марта в Карагандинской области и области Улытау ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровня воды на южных реках региона, возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.