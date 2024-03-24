РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:18, 24 Март 2024 | GMT +6

    О паводках предупредили жителей четырех регионов Казахстана

    Паводок
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Синоптики предупредили о возможных паводках  жителей четырех регионов Казахстана, передает агентство Kazinform. 

    По информации РГП «Казгидромет», в связи с сохранением положительного температурного фона  24 — 26 марта в Атырауской области ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на малых реках в Кызылкогинском, Жылыойском районах, при этом возможны разливы и подтопления.

    В связи с прогнозом осадков в виде дождя, а также дальнейшем повышением температурного фона 25–28 мартав Западно-Казахстанской области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. 26 марта в ЗКО — временами сильный дождь.

    С 24 по 29 марта в Карагандинской области и области Улытау ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровня воды на южных реках региона, возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Регионы Улытауская область Казгидромет Карагандинская область Западно-Казахстанская область Штормовое предупреждение Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!