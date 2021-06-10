О партнерстве с ведущими мировыми учебными заведениями рассказал Мухтар Тлеуберди

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О развитии стратегического партнерства с ведущими мировыми учебными заведениями рассказал министр иностранных дел РК, заместитель Премьер-Министра Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мухтар Тлеуберди в ходе пленарного заседания Совета иностранных инвесторов рассказал об обновлении образовательных программ ТиПО с участием зарубежных партнеров.

«Министерством образования и науки с привлечением экспертов из Сингапура, Финляндии, Германии разработаны 119 образовательных программ по специальностям технического и профессионального образования. В рамках проекта «Жас Маман» с привлечением зарубежных экспертов финской компании разработан 54 образовательных программы», - сказал в ходе заседания Мухтар Тлеуберди.

Также министр отметил развитие стратегического партнерства с ведущими мировыми учебными заведениями.

«В 2018 году законом «Об образовании» внесены поправки в части расширения академической и управленческой самостоятельности всех вузов. Вузы напрямую сотрудничают с ведущими мировыми университетами по академической мобильности профессорско-преподавательского состава и обучающихся в проведении совместных научно-исследовательских проектов в внедрении международных стандартов, качества и другие», - добавил М. Тлеуберди.

Кроме того, министр проинформировал, как создаются центры компетенции на базе действующих колледжей.

«В целях переподготовки и повышения квалификации специалистов на базе учебных центров организуются курсы повышения квалификации. В настоящее время в реестр НПП «Атамекен» вошли 284 учебных центра, которые ведут обучение по краткосрочному профессиональному обучению. На сегодня обучением охвачено более 17 тысяч человек, из них трудоустроены 75%. На базе 60 колледжей созданы центры компетенций по 136 специальностям», - проинформировал Мухтар Тлеуберди.

По словам министра, проект новой госпрограммы развития образования и науки на 2020-2025 годы был обсужден широко.

«В 2019 году Правительством утверждена государственная программа развития образования и науки в РК на 2020-2025 годы. Основной целью госпрограммы является повышение глобальной конкурентоспособности казахстанского образования», - подчеркнул министр иностранных дел.

Напомним, 33-е Пленарное Заседание Совета иностранных инвесторов под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева проходит в онлайн формате.



