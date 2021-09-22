О новых заводах рассказали в МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане запущено предприятие компании CLAAS . Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на IХ Форуме машиностроителей Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельное направление – это сельхозмашиностроение. Здесь хотелось бы особо отметить вхождение на наш рынок международного бренда – немецкой компании CLAAS. Долго вели переговоры, сейчас запущено предприятие на территории специальной экономической зоны в Северо-Казахстанской области. Разумеется, с компанией CLAAS – это совершенно другая культура, другая технология, в сельхозотрасль входит новый бренд, самая современная технология, что есть в мире», – сказал М. Карабаев.

По его словам, также большой проект реализует «Россельмаш», в частности, создан локализационный центр в Костанайской области.

Кроме того, вице-министр сообщил, что в Костанайской области совместно а ОАО «КаМАЗ планируется запустить чугунолитейный завод мощностью 45 тысяч тонн продукции в год. Из чугуна будут изготавливаться двигатели мосты. Также будет построен завод по производству главных передач ведущих мостов для грузового автотранспорта. Он будет выпускать 65 тысяч единиц изделий. Все указанные проекты ориентированы на экспорт.

Также, по словам М. Карабаева, в городе Сарани Карагандинской области запущен шинный завод, мощностью 3,5 млн шин в год.