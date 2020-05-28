О новых заболевших коронавирусом на Тенгизе рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Атырауской области было зарегистрировано 15 новых случаев заражения Covid-19, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб.

Заболевшие - 15 рабочих с Тенгизского месторождения. Инфекция была выявлена при прохождении обязательного скрининга у 14 мужчин и одной женщины.

«Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, согласно алгоритма проводится лечение. Очаги заражения и круг контактных лиц выявляются», - сообщили в Оперативном штабе.

