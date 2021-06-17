О новых видах соцпомощи рассказал аким Павлодарской области

ПАВЛОДАР - НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об оказании социальной помощи населению в регионе рассказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 1 июня получателями государственной адресной социальной помощи на общую сумму почти 700 млн тенге стали более 17 тысяч жителей области. Жилищная помощь более чем на 19 млн тенге оказана почти 1,5 тысячам семей», - сказал Абылкаир Скаков на брифинге в СЦК.

Кроме того, в этом году были введены новые виды социальной помощи и увеличены некоторые действующие выплаты. В частности, появилась компенсация для малообеспеченных семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума и не получающих АСП; увеличился размер выплат для одиноких и одиноко проживающих инвалидов и другое. Выросли выплаты к ряду памятных и праздничных дат.

«Постоянно проводятся благотворительные мероприятия. Особенный масштаб они обрели в год 30-летия Независимости нашей страны. Только в рамках республиканского «Марафона добрых дел» на сегодня прошло почти 5 тысяч мероприятий, помощь получило около 23 тысяч жителей области», - заключил аким.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области построят две новые школы.