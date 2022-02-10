О новых видах интернет-преступлений рассказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году зарегистрировали 54 интернет-преступления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев рассказал, что самыми распространенными видами мошенничества в сети остаются звонки от лжесотрудников банков, заказ товаров на сайтах популярных объявлений и раскрутка денежных средств.

«Большое количество зарегистрированных преступлений связаны с размещением объявлений о продаже товаров или оказании услуг на интернет-площадках. Злоумышленники находят в сети точные названия населенных пунктов, улиц и прочего, после чего у человека не возникает сомнений в достоверности публикуемого объявления. Особую популярность набирают кражи с банковских счетов и карт у их владельцев. Уголовная ответственность за такие правонарушения предусмотрена в виде лишения свободы до пяти лет», - сказал М. Жумалиев.

В конце прошлого года в полицию обратился мужчина, на которого неизвестный оформил кредиты на сумму около двух миллионов тенге. Злоумышленники п редставились сотрудниками банка и предложили скачать программу Anydesk на телефон. Так мошенник получил удаленный доступ к банковским счетам своей жертвы.

Другой пример – жительница Петропавловска узнала от частных судебных исполнителей, что на нее оформлен кредит. Оказалось, что злоумышленник нашел возле больницы ее медицинскую справку, в которой были указаны личные данные, и оформил заем в режиме онлайн.

Еще один житель Петропавловска стал жертвой мошенников, когда решил купить через соцсети игровую приставку. «Продавцу» он перевел 105 тысяч тенге, после чего тот исчез.

М. Жумалиев отметил, что встречаются случаи мошенничества, в которых замешаны близкие люди потерпевших.

«Таким примером является обращение в полицию 67-летней жительницы города, у которой пропали деньги в сумме 57 тысяч тенге с банковской карточки. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что проживающий с ней 18-летний внук выбрал момент, когда бабушка спала, взял ее телефон и перевел через мобильное приложение деньги на другую банковскую карточку», - рассказал полицейский.