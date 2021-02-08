РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:22, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    О новых технологичных форматах работы рассказали в МВД РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВД рассказали о новых технологичных форматах работы для удобства связи с органами внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На прошлом брифинге мы сообщали о том, что с 1 февраля МВД запустило мобильное приложение «102». С его помощью можно направлять в полицию информацию о правонарушениях, подать обращение, связаться с оператором посредством видеозвонка, обратиться в службу собственной безопасности», - сказал на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

    Он также добавил, что виртуальные ассистенты приложения в соцсетях помогут гражданам найти ответы на вопросы самостоятельно.

    «Как отметил министр Ерлан Тургумбаев в Facebook, «онлайн-сервисы призваны сделать полицию ближе и доступнее для населения, а МВД использует новые технологичные форматы, чтобы гражданам было легко и удобно связываться с органами внутренних дел». Это повышает уровень защищенности населения, а также способствует лучшей раскрываемости преступлений», - добавил Нурдильда Ораз.


    Теги:
    МВД РК Цифровой Казахстан Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:18
    В каждом втором ЖК есть проблемы с противопожарной защитой  — ДЧС Астаны
    Сегодня, 13:12
    Сладкая зависимость: почему в Казахстане нет сырья для производства сахара
    Сегодня, 13:04
    Габит Садырбеков назначен заместителем генпрокурора Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!