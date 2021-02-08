О новых технологичных форматах работы рассказали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВД рассказали о новых технологичных форматах работы для удобства связи с органами внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На прошлом брифинге мы сообщали о том, что с 1 февраля МВД запустило мобильное приложение «102». С его помощью можно направлять в полицию информацию о правонарушениях, подать обращение, связаться с оператором посредством видеозвонка, обратиться в службу собственной безопасности», - сказал на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

Он также добавил, что виртуальные ассистенты приложения в соцсетях помогут гражданам найти ответы на вопросы самостоятельно.

«Как отметил министр Ерлан Тургумбаев в Facebook, «онлайн-сервисы призваны сделать полицию ближе и доступнее для населения, а МВД использует новые технологичные форматы, чтобы гражданам было легко и удобно связываться с органами внутренних дел». Это повышает уровень защищенности населения, а также способствует лучшей раскрываемости преступлений», - добавил Нурдильда Ораз.