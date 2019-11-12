О новых стандартах ПКО разъясняют на семинарах в Нур-Султане и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 12-15 ноября в городах Нур-Султан и Алматы проводятся разъяснительные семинары-конференции касательного нового стандарта Предварительного квалифицированного отбора, который будет действовать с 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предварительный квалифицированный отбор был внедрен в Казахстане с 25 июля 2016 года. За это время насчитывается 5 470 поставщиков.

«Основные проблемные моменты в Стандартах ПКО существуют в балльной системе. В погоне за баллами отмечались такие случаи, когда документы подделываются. В настоящее время мы уже исключили 22 поставщика из списка, потому что выявили подобные факты нарушения. Мы изучили лучшие мировые практики крупных иностранных компаний, где аналог ПКО существует уже давно. В связи с этим, в конце прошлого года по поручению ТОО «Самрук-Казына» наше товарищество начало работу по изменению новых концепции ПКО и внедрению новой концепции», - сказал директор департамента ПКО ТОО «Самрук-Казына Контракт» Арман Бейсенбинов на пресс-конференции.

Как подчеркнул руководитель сектора IT – сопровождения и сводного анализа Департамента ПКО ТОО «Самрук Казына» Ойрат Серикбаев, на текущий день действующая концепция предварительного квалифицированного отбора теряет свою силу.

«Всем известно, что закупочная система меняется. Оценивая свои силы и накопленный опыт, мы решили сгенерировать новую концепцию, которая была бы общедоступной и удобной. Для того, чтобы потенциальные поставщики были информированы, и ознакомились с правилами пользования, нами ведутся разъяснительные мероприятия», - сказал Ойрат Серикбаев на пресс-конференции в Нур-Султане.

По словам эксперта, с нового года в предварительно квалифицированном отборе существенно сократятся анкетные требования. Также уменьшиться количество времени для прохождения ПКО.

«Мы оптимизируем весь процесс прохождения ПКО. И будут более конкретные требования. Сейчас, если поставщик видит 113 вопросов, из них он находит ответы только на 10-30. Теперь же требования будут прозрачными, открытыми и понятными в первую очередь для потенциальных поставщиков», - заключил О. Серикбаев.