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О новых случаях заражения коронавирусом рассказали в Атырау

16 Июня 2020 13:10
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О новых случаях заражения коронавирусом рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О новых 14 случаях заражения коронавирусом с симптомами рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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«8 зараженных являются жителями города Кульсары Жылыойского района. Трое из них мужчины 1994, 1989, 1966, года рождения и пять женщин 1968, 1997, 1993, 2003, 1972 года рождения. Инфицированные были выявлены при прохождении скрининга, обследовании как контактные. Трое обратились за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. Еще 6 заболевших - жители города Атырау. Это мужчины 1976, 1986, 1992, 2000, 1951 года рождения и одна женщина 1998 года рождения. Двое из них обратились за медицинской помощью в связи с наличием симптомов ОРВИ, а остальные были выявлены при прохождении скрининга и обследованы как контактные. В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы», - сообщила пресс-служба акимата.

Всего в регионе выявлено 1324 человека с инфекцией COVID-19. Выздоровевших - 985.


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#Атырауская область   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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