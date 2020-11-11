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О новых случаях заболевания коронавирусом рассказали в СКО

11 Ноября 2020 19:20
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О новых случаях заболевания коронавирусом рассказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвердили еще у 30 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 30 инфицированных симптомы заболевания были у 19. Остальные – бессимптомные носители вируса.

Среди новых случаев девять зарегистрировали в Петропавловске, по пять – в Кызылжарском и Уалихановском района, по три – в Аккайынском и районе Шал акына, по два – в Айыртауском и Есильском, один – в Мамлютском районе.

По эпидпоказаниям анализы взяли у 23 североказахстанцев, с целью эпиднадзора – у четверых. И трех человек выявили при отборе анализов при пересечении границы.

За минувшие сутки лаборатории провели 1057 ПЦР-исследований. По сравнению с предыдущим днем, количество тестирований возросло на 86. Всего в регионе выявили 4806 инфицированных коронавирусом, в том числе 300 завозных. У 3 041 человек проявлялись симптомы COVID-19.





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#Северо-Казахстанская область   #Коронавирус  
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Автор:

Олеся Жуковень

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