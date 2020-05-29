О новых случаях заболевания коронавирусом рассказали в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Атырауской области было зарегистрирован 21 новый случай заражения COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб.
В числе заболевших оказались 19 рабочих с Тенгизского нефтегазового месторождения. Инфекция была выявлена при прохождении обязательного скрининга. Также коронавирус выявлен у 30-летнего мужчины - жителя Жылыойского района и у 43-летней жительницы Макатского района.
«Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, согласно алгоритму проводится лечение. Очаги заражения и круг контактных лиц выявляются», - сообщили в Оперативном штабе.
По информации coronavirus2020.kz, на сегодня число заболевших КВИ в регионе составляет 980 человек. Число выздоровевших - 279.
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