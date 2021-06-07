РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:25, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    О новых случаях выявления COVID-19 рассказали в Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

    «За последние сутки в области выявлено 49 инфицированных. В городе Атырау подтверждено 28 случаев заражения Covid-19, в результате скрининга выявлено 8 заболевших на месторождении Тенгиз.

    Продолжается распространение инфекции и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлен 3 зараженных Covid-19, в Индерском районе - 3, в Исатайском районе - 3, в Курмангазинском- 2, в Махамбетском районе 2 заболевших. Заболевание у 18 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 31 человека симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 115 человек.

    В домашних условиях получают лечение 576 человек, в модульной больнице - 117, во второй областной больнице – 115 пациентов, во фтизиопульманологическом центре – 23, в районных инфекционных стационарах - 93. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 58.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:00
    Прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане
    Сегодня, 14:46
    «Тараз» одержал победу и вышел в финал Кубка РК по футболу
    Сегодня, 14:45
    Отборочные чемпионаты по робототехнике пройдут в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!