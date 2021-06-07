О новых случаях выявления COVID-19 рассказали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

«За последние сутки в области выявлено 49 инфицированных. В городе Атырау подтверждено 28 случаев заражения Covid-19, в результате скрининга выявлено 8 заболевших на месторождении Тенгиз.

Продолжается распространение инфекции и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлен 3 зараженных Covid-19, в Индерском районе - 3, в Исатайском районе - 3, в Курмангазинском- 2, в Махамбетском районе 2 заболевших. Заболевание у 18 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 31 человека симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 115 человек.

В домашних условиях получают лечение 576 человек, в модульной больнице - 117, во второй областной больнице – 115 пациентов, во фтизиопульманологическом центре – 23, в районных инфекционных стационарах - 93. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 58.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.