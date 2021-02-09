О новых случаях коронавируса рассказали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области с начала пандемии коронавирусом заболели 16 467 человек. На сегодняшний день излечились от вируса 15 423 человека, умерли 128, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения области, за прошедшие сутки в регионе выявили 43 человека, заболевших коронавирусной инфекцией. Среди них 16 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 23 заболевших на месторождении Тенгиз. Из Жылыойского района - 3, Махамбетского - 1 человек. Заболевание у 9 человек протекает с соответствующими симптомами.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 370 пациентов, в областном инфекционном стационаре находится 71 человек, в районных инфекционных стационарах - 24, в стационарах на Тенгизе лечится или наблюдается медиками 451 человек. Это самый низкий показатель с начала 2021 года.

За минувшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 44 человека. Всего в Атырауской области с начала пандемии коронавирусом заболели 16 467 человек. На сегодняшний день излечились от вируса 15 423 человека, умерли 128.

По темпам распространения коронавируса Атырауская область находится в «желтой» зоне.