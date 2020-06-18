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О новых случаях коронавируса рассказали в Алматинской области

18 Июня 2020 11:00
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О новых случаях коронавируса рассказали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области зарегистрировано ещё 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«7 случаев заражения зарегистрированы в городе Талдыкоргане, 2 - Каратальском, по одному в Алакольском и Илийском районах. Из них женщины 1963, 1969 г.р. и мужчины 1958, 1961, 1963, двое 1969, 1971, 1975, 1976, 1982 г.р. У пациентов наблюдалась повышенная температура до 38,5 градусов, недомогание, слабость, боль в горле и суставах», - рассказали в пресс-службе областного акимата.

Все заболевшие протестированы по эпидемиологическим показаниям и переведены в инфекционные отделения. Контактные с зараженными выявлены и взяты на карантин. Эпидемиологическое расследование продолжается.


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#Алматинская область   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Хасан Еспанов

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