О новых случаях коронавируса рассказали в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области зарегистрировано ещё 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«7 случаев заражения зарегистрированы в городе Талдыкоргане, 2 - Каратальском, по одному в Алакольском и Илийском районах. Из них женщины 1963, 1969 г.р. и мужчины 1958, 1961, 1963, двое 1969, 1971, 1975, 1976, 1982 г.р. У пациентов наблюдалась повышенная температура до 38,5 градусов, недомогание, слабость, боль в горле и суставах», - рассказали в пресс-службе областного акимата.
Все заболевшие протестированы по эпидемиологическим показаниям и переведены в инфекционные отделения. Контактные с зараженными выявлены и взяты на карантин. Эпидемиологическое расследование продолжается.
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