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О новых случаях коронавируса рассказали в Алматинской области

11 Июня 2020 16:50
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О новых случаях коронавируса рассказали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области зарегистрировано ещё 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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10 случаев заражения зарегистрированы в городе Талдыкоргане, 2 – в Сарканском и 1 – в Карасайском районах.

«Из них женщины 1941, 1950, 1964, двое 1965, 1973, 1991 годов рождения и мужчины 1942, 1958, 1962, 1965, 1972, 1986 годов рождения жаловались на повышенную температуру до 38,5С, недомогание, слабость и боль в горле. Вызвав бригады скорой помощи, были обследованы и переведены в инфекционное отделение. Все контактные с зараженными взяты на карантин. Эпидемиологическое расследование продолжается», - рассказали подробности в пресс-службе акима области.

Таким образом, в Алматинской области выявлено 470 случаев заражения коронавирусом, из них 309 человек выздоровели.


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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Хасан Еспанов

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