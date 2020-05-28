О новых случаях коронавируса рассказали в акимате Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области зарегистрировано еще 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Девять случаев заражения вирусом зарегистрировано в городе Талдыкоргане, три случая в Алакольском районе и по одному - в Ескельдинском и Талгарском районах.

Все 14 случаев выявлены активно, семь пациентов, 1987, 1938, 1989, 1989, 1992, 1980, 1982 годов рождения были в контакте с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией. Семь пациентов - 2019, 2017,1984, 1991, 2006, 1994, 2016 годов рождения обследованы с профилактической целью», - сообщил пресс-секретарь главы региона Галымурат Жукел.

Все больные ранее были изолированы, переведены в инфекционное отделение.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Итого в Алматинской области выявлено 319 случаев заражения.

