О новых случаях инфицирования коронавирусом рассказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки выявили 35 новых случаев инфицирования - в 2,3 раза больше, нежели в предыдущие сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 35 случаев 12 относятся к бессимптомному носительству.

Больше всего инфицированных зарегистрировали в Петропавловске – 21 человек. Коронавирус выявили у троих жителей Тайыншинского района. По два инфицированных в Мамлютском, Акжарском, Айыртауском и районе М. Жумабаева, по одному – в Аккайынском, Жамбылском и Тимирязевском районах.

У 24 человек анализы на COVID-19 отобрали по эпидемиологическим показаниям, у 10 – с целью эпиднадзора. Еще один случай квалифицируется как завозной.

Всего четыре лаборатории области за сутки провели 1 059 ПЦР-исследований.

Общее число инфицированных составляет 14 242. Из них 5 266 – бессимптомных носителей. Завозных случаев - 421.

С 21 апреля Северо-Казахстанская область находится в «зеленой зоне» по распространению коронавируса.