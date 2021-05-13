О новых случаях инфицирования коронавирусом рассказали в СКО
По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 35 случаев 12 относятся к бессимптомному носительству.
Больше всего инфицированных зарегистрировали в Петропавловске – 21 человек. Коронавирус выявили у троих жителей Тайыншинского района. По два инфицированных в Мамлютском, Акжарском, Айыртауском и районе М. Жумабаева, по одному – в Аккайынском, Жамбылском и Тимирязевском районах.
У 24 человек анализы на COVID-19 отобрали по эпидемиологическим показаниям, у 10 – с целью эпиднадзора. Еще один случай квалифицируется как завозной.
Всего четыре лаборатории области за сутки провели 1 059 ПЦР-исследований.
Общее число инфицированных составляет 14 242. Из них 5 266 – бессимптомных носителей. Завозных случаев - 421.
С 21 апреля Северо-Казахстанская область находится в «зеленой зоне» по распространению коронавируса.