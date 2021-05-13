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    16:53, 13 Май 2021 | GMT +6

    О новых случаях инфицирования коронавирусом рассказали в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки выявили 35 новых случаев инфицирования - в 2,3 раза больше, нежели в предыдущие сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 35 случаев 12 относятся к бессимптомному носительству.

    Больше всего инфицированных зарегистрировали в Петропавловске – 21 человек. Коронавирус выявили у троих жителей Тайыншинского района. По два инфицированных в Мамлютском, Акжарском, Айыртауском и районе М. Жумабаева, по одному – в Аккайынском, Жамбылском и Тимирязевском районах.

    У 24 человек анализы на COVID-19 отобрали по эпидемиологическим показаниям, у 10 – с целью эпиднадзора. Еще один случай квалифицируется как завозной.

    Всего четыре лаборатории области за сутки провели 1 059 ПЦР-исследований.

    Общее число инфицированных составляет 14 242. Из них 5 266 – бессимптомных носителей. Завозных случаев - 421.

    С 21 апреля Северо-Казахстанская область находится в «зеленой зоне» по распространению коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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