О новых съемных квартирах просят сообщать полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские провели видеоконференцию с председателями КСК. Обсуждали актуальные проблемы и вопросы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, остро стоят вопросы своевременного вывоза мусора, очистке дворов и кровель от снега и сосулек. Здесь требуется постоянный контроль со стороны председателей КСК.

Первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска Алибек Габдуллин попросил сообщать о скоплениях лиц без определённого места жительства и новых съёмных квартирах.

Отдельно обсудили проблему парковки во дворах. Конфликтные ситуации возникают, когда водители останавливаются вплотную к подъезду, создают помехи для пешеходов и транспорта. Полицейские напомнили, что за это нарушение правил дорожного движения предусмотрен штраф до 10 МРП (до 30 630 тенге).

«Многих беспокоит самовольное ограждение мест парковки. Вопросы парковочных мест решаются на общем собрании жильцов, причем кворум должен составлять не менее 50% голосов. Несоблюдение данных правил и приводит к недовольству жителей. Стоит помнить, что действия по самовольному огораживанию территории являются нарушением правил благоустройства», - сказал А. Габдуллин.

Накануне полицейские обсуждали с председателями КСК совместную работу по профилактике правонарушений.