О новых правилах защиты диссертаций рассказали в Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новых правилах защиты диссертаций на ученую степень доктора PhD рассказала председатель Комитета контроля в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК Гульзат Кобенова на аппаратном совещании в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разрешите остановиться на основных моментах новшеств в деятельности диссертационных советов и присуждения степени доктора PhD. Первое – при открытии диссовета вуз должен иметь не только лицензию, как это требовалось до сегодняшнего дня. Теперь вуз должен иметь образовательные программы, прошедшие экспертизу и включенные в Реестр образовательных программ и прошедшие аккредитацию, а также иметь ежегодный госзаказ. Сегодня, к сожалению, хотя больше 80 вузов имеют лицензию на подготовку докторантов, диссоветы функционируют только в 54 вузах. Введение этой нормы позволит открывать диссоветы в наиболее подготовленных вузах», – сказала Г. Кобенова.

Председатель комитета напомнила, что диссоветы ранее формировались на три года и функционировали на постоянной основе. Теперь состав диссовета будет гибким, 50% будут его постоянными членами и 50% временными членами. Постоянные члены будут назначаться ученым советом вуза, в том числе председатель, зампредседателя и ученый секретарь. Временные члены будут назначаться индивидуально, только на период защиты докторантов, в зависимости от темы диссертации. Это даст возможность повышения уровня объективной оценки диссертаций специалистами в данной области.

Еще одно новшество, по словам Г. Кобеновой, заключается в том, что, если ранее докторанты проходили обсуждение диссертаций в несколько этапов, в том числе на платной основе, то теперь обсуждение будут проходить только один раз на расширенном заседании кафедры. Все мнения по диссертации будут озвучиваться на защите, это освобождает докторанта от повышенной нагрузки перед защитой и повышает ответственность диссовета за оценки.

Также, как сообщила Г. Кобенова, определена ответственность консультантов и рецензентов за недобросовестную работу с докторантами и рецензию. Если по работе докторанта было принято отрицательное решение, то его научные консультанты и официальные рецензенты, написавшие положительные отзывы, не смогут участвовать в работе диссовета и не смогут рецензировать докторские диссертации на протяжении 3-5 лет.

Важным новшеством будет и то, что, как отметила Г. Кобенова, теперь защита диссертаций будет транслироваться через Интернет, что позволит обеспечить прозрачность и открытость защиты. Официальные рецензенты будут обязательно участвовать в работе диссовета и принимать участие в тайном голосовании. Диссертационные работы будут в открытом доступе на сайте института и на сайте Национального центра государственной научно-технической экспертизы.

«С учетом международного опыта теперь может быть принято четыре решения: присудить степень доктора PhD; не присуждать степень; отправить на повторную доработку; отправить на повторную защиту. Все причины повторной доработки и защиты прописаны в типовом положении», – сказала Г. Кобенова.

По ее словам, теперь докторант может выйти на защиту даже на основе 1-2 статей, выбирая журналы с наивысшими библиометрическими показателями. Ранее требовалось 7 статей, а с 2020 года - 4 статьи. В настоящее время комитет формирует перечень журналов, в которых могут быть опубликованы такие работы. Ранее в этом перечне было 177 журналов, теперь их осталось 40, еще 15 изданий находятся на рассмотрении.