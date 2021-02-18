О новых методах диагностики и лечения желчнокаменной болезни рассказали ученые в Семее

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Семее рассказали о новых методах диагностики и лечения желчнокаменной болезни, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НАО «Медицинский университет Семей».

В вузе сообщили, что хирургическое лечение желчнокаменной болезни на современном этапе является актуальной проблемой, так как оно сопровождается зачастую тяжелыми последствиями. Избыточный вес или ожирение у пациента также усугубляет ситуацию. Ученым НАО «МУС» в ходе многолетних исследований удалось разработать хирургические инструменты, методы оперативных вмешательств, новый алгоритм, позволяющий повысить эффективность, как на этапе диагностики, так и непосредственно в процессе лечения желчнокаменной болезни.

Ученые рассказали, что острый холецистит относится к наиболее распространенным заболеваниям брюшной полости и является причиной для госпитализации до 30% всех больных. Согласно статистике в стране от этой болезни страдает каждый десятый мужчина и каждая пятая женщина. К острому холециститу чаще всего приводит желчнокаменная болезнь, то есть образование камней, как в самом желчном пузыре, так и в желчевыводящих протоках. На сегодняшний день болезни желчевыводящих путей наиболее часто встречаются в структуре патологии органов пищеварения, а ожирение является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний в мире.

Опытный хирург высшей категории, заведующий кафедрой госпитальной хирургии НАО «МУС», д.м.н., доцент Мейрбек Аймагамбетов, за плечами которого опыт 32 лет проведения операций различной сложности, многие годы занимался возможностью оптимизации диагностики и хирургического лечения острого деструктивного калькулезного холецистита у больных с избыточной массой тела. Результаты исследований оказались впечатляющими.

«Хирургическое лечение острого деструктивного холецистита опасны сами по себе, так как желчный пузырь расположен в брюшной полости, где рядом находятся жизненно важные органы, сосудистые структуры и желчные протоки. Избыточный вес и ожирение затрудняет этот процесс в разы, причем не только лечение, но и диагностику. Последние три года мы активно работали над этой проблемой, изучали мировой опыт, использовали собственные наработки, в результате мы смогли сделать ряд изобретений, которые позволят нам более эффективно лечить пациентов», - пояснил руководитель научного проекта «Оптимизация диагностики и хирургического лечения острого деструктивного калькулезного холецистита у пациентов с избыточной массой тела» М.Аймагамбетов.

При наличии у пациента избыточного веса или ожирения медики сталкиваются с трудностями уже на этапе диагностики. Все дело в том, что жировая ткань передней брюшной полости затрудняет ультразвуковую визуализацию патологических изменений желчного пузыря и протоков. Ученым вуза удалось решить эту важную проблему.

«Подкожный жир - плохой проводник ультразвуковых волн, поэтому так называемое «ультрозвуковое окно», область которую необходимо визуализировать получается нечетким. Мы решили эту проблему за счет введения в толщу ткани передней брюшной стенки новокаина, то есть мы проводим инфильтрацию тканей, пропитываем ее. Эта жидкость хорошо пропускает ультразвук, за счет этого изображение становится четким. У новокаина есть еще одно положительное свойство – этот препарат является хорошим обезболивающим, снижающим болевое раздражение», - поясняет М.Аймагамбетов.

Данная методика – запатентованная разработка ученых вуза, которая уже широко используется на практике в Университетском госпитале и подтвердила свою эффективность. Еще одна уникальная методика запатентованной ультразвуковой диагностики – измерение поперечного сечения желчного пузыря. Такой метод позволяет определить наличие нарушения оттока желчи, закупоренности желчного пузыря, на медицинском языке это называется обтурация. Как правило, к обтурации приводит наличие камней в желчном пузыре. Стоит отметить, что это весьма тревожное состояние, в котором возможны серьезные последствия, вплоть до некроза, разрушения стенок самого желчного пузыря и желчевыводящих протоков. При разрушении желчного пузыря вся жидкость попадает в брюшную полость, а это может привести к перитониту – это воспаление брюшины, которое может привести к нарушению жизненных функций тканей организма, даже к гибели пациента. Этим и опасна обтурация. Ситуация еще больше усугубляется, если подобные заболевания выявлены у пациента старшего поколения.

«Обычно для определения обтурации медики по данным ультразвукового сканирования измеряют длину и ширину желчного пузыря, но этот метод не всегда показывает точные данные, особенно у пациентов с ожирением. В своих исследованиях мы разработали иной способ – мы делаем два замера, только уже поперечного сечения, то есть диаметра желчного пузыря. На первом этапе мы делаем обычный замер диаметра желчного пузыря, а на втором этапе мы проводим компрессию желчного пузыря и вновь измеряем поперечное сечение. За тем сравниваются данные, если же при обычном состоянии, и под компрессией диаметр желчного пузыря не меняется – это четкий сигнал того, что желчь не выводится и у пациента острый обтурационный холецистит. В таких случаях пациента необходимо немедленно оперировать», - поясняет М. Аймагамбетов.

Немало разработок было внедрено и для непосредственного оперирования пациентов с избыточной массой тела с острым деструктивным калькулезным холециститом. К примеру, стандартные хирургические инструменты были специально удлинены для работы в брюшной области с толстой жировой тканью. Кроме того, ученым удалось разработать и универсальный ранорасширитель с необходимым набором инструментариев, позволяющий провести хирургическую операцию из миниинвазивного доступа длиной разреза от 3 до 5 см. На это устройство также получен патент, как и где применяется и в чем его особенности, рассказал Мейрбек Аймагамбетов.

К слову, многие современные разработки ученых вуза после проведенных исследований, экспертиз и сертификации применяются на практике. В общей сложности в университетском госпитале НАО «МУС» в течение года проводятся от 600 до 700 хирургических операций различной степени сложности на желчевыводящих путях, только за один день медики проводят до десятка операций. Весь полученный опыт применения современных разработок по оптимизации диагностики и хирургического лечения острого деструктивного калькулезного холецистита у больных с избыточной массой тела ученые вуза собрали в научной монографии, были опубликованы десятки научных статей, главная задача которых – передача опыта наших врачей своим коллегам по всей стране.