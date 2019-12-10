О новых компетенциях Антикоррупционной службы рассказал Алик Шпекбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О новых компетенциях Агентства РК по противодействию коррупции рассказал участникам Пятой ежегодной антикоррупционной конференции председатель ведомства Алик Шпекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Новой компетенцией Агентства является оценка уровня и проведение социологических исследований в государственном и частном секторах. Мы учитываем итоги опросов, результаты мониторинга обращений граждан, фидбэк со стороны экспертов и международной оценки в выстраивании нашей работы. Коренной мерой, придающей импульс усиления противодействия коррупции, стало подписание соглашения о вступлении в Группу государств против коррупции ГРЕКО. А это и есть демонстрация на деле приверженности нашей страны как полноправного участника Конвенции ООН против коррупции фундаментальным принципам и ценностям Совета Европы. Сделано немало, но мы на этом не останавливаемся», - сказал Алик Шпекбаев, обращаясь к участникам конференции, проходящей в Нур-Султане.

Вместе с тем, глава Антикоррупционной службы отметил недавно подписанные Президентом поправки по вопросам государственной службы и противодействия коррупции.

«26 ноября Главой государства был подписан закон, согласно которому руководители госорганов и самостоятельных структурных подразделений будут нести персональную ответственность вплоть до отставки в случае завершения подчиненными коррупционных правонарушений. Также введена дисциплинарная ответственность руководителей государственных органов организаций субъектов квазигосударственного сектора за систематическое и ненадлежащее выполнение обязанностей по предупреждению коррупции. С 1 января 2020 года в силу вступает Антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов с широким привлечением общественности. В будущем мы увидим результаты реализации данных мер на практике. Ряд других антикоррупционных мер находятся на стадии обсуждения», - проинформировал А. Шпекбаев.