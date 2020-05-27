О новых инфицированных коронавирусом рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в регионе был зарегистрирован 21 новый случай заражения Covid-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб.

В числе заболевших оказались 20 рабочих с Тенгизского месторождения.Инфекция была выявлена при прохождении обязательного скрининга у 16 мужчин и 4 женщин.

«Еще один заболевший - житель Курмангазинского района, 1972 года рождения, контактировавший с ранее зараженным»,- сообщили в штабе.

Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, согласно алгоритму проводится лечение. Очаги заражения и круг контактных лиц выявляются.

На сегодня число заболевших КВИ в регионе составляет 944 человека. Число выздоровевших - 236.

