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О новых инфицированных коронавирусом рассказали в Атырау

27 Мая 2020 14:18
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О новых инфицированных коронавирусом рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в регионе был зарегистрирован 21 новый случай заражения Covid-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб.

В числе заболевших оказались 20 рабочих с Тенгизского месторождения.Инфекция была выявлена при прохождении обязательного скрининга у 16 мужчин и 4 женщин.
«Еще один заболевший - житель Курмангазинского района, 1972 года рождения, контактировавший с ранее зараженным»,- сообщили в штабе.
Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, согласно алгоритму проводится лечение. Очаги заражения и круг контактных лиц выявляются.
На сегодня число заболевших КВИ в регионе составляет 944 человека. Число выздоровевших - 236.

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Ключевые слова: Атырауская область, Коронавирус в РК,
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Автор:

Виктор Сутягин

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