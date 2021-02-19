О новых формах оплаты административных штрафов рассказали в Генропкуратуре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как на сегодня ведут административные дела в электронном формате, рассказали в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе презентация цифровых проектов Комитета по правовой статистике и специальным учетам заместитель Генпрокурора Марат Ахметжанов отметил, что проект – «Единый реестр административных производств» (ЕРАП) позволяет вести административные дела в электронном формате. К системе подключено более 60 государственных органов.

Электронные административные протоколы оформляются на планшетах в течение 5-10 минут с SMS-уведомлением лица о штрафах. По ним упрощены процедуры их оплаты. Теперь это возможно сделать с помощью платежной карты, АО «Казпочта» или через банки второго уровня и их платежные терминалы.

Отмечено, что уже сегодня процесс оформления протоколов полицейскими и оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения автоматизирован на 100%. Как итог, в 2020 году более 6 млн. административных протоколов и предписаний оформляются в электронном формате.