О новых фишинговых ресурсах предупредили казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT АО «Государственная техническая служба» совместно с АО «Народный Банк Казахстана» выявили новые фишинговые ресурсы, замаскированые под интернет-ресурс homebank.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Государственная техническая служба».

Всего было зафиксировано восемь интернет-ресурсов, страницы которых визуально идентичны с официальным интернет-ресурсом , но при этом имеют небольшие различия в написании интернет-адреса . Злоумышленники предлагают пользователям-жертвам ввести доверенный номер телефона/идентификатор или логин, пароль и код из SMS для входа в личный кабинет homebank.kz. Если пользователь идет на поводу у мошенников и выполняет все эти условия, это позволяет злоумышленникам скомпрометировать персональные данные и учетные записи.

Такого рода ссылки на фишинговые интернет-ресурсы чаще всего распространяются мошенниками посредством таргетированной рекламы в популярных социальных сетях с использованием завлекающего заголовка или схожего названия известного бренда с целью привлечь как можно больше жертв.

Службой KZ-CERT проведены работы по оповещению хостинг-провайдеров и CERT ближнего и дальнего зарубежья, имеющих отношение к указанному инциденту информационной безопасности. На сегодняшний день интернет-ресурс недоступен.

«Всегда перепроверяйте информацию, по которой Вам обещают неожиданные приобретения, розыгрыши призов, выигрыши в лотерею, выплату компенсации и т.п. и предлагают перечислить деньги за выигрыш на Ваш банковский счет или банковскую карту. Ни при каких обстоятельствах банки не осуществляют массовых email-рассылок писем с вложенными файлами, ссылками и формами для входа на сайты систем Интернет-банкинга» - рекомендуют в АО «Народный банк Казахстана».

Ранее Служба KZ-CERT уже сообщала о выявлении пяти интернет-ресурсов, которые имитировали homebank.kz.

Служба KZ-CERT настоятельно рекомендует:

· При переходе по ссылке обращать внимание на адресную строку - наименование доменного имени. Обратите внимание на лишние символы в официальном названии интернет-ресурса организации или компании, проводящей акцию.

· Обращать внимание на наполнение сайта: шрифты, наличие грамматических ошибок, изображений в низком качестве, устаревшего дизайна, чрезмерного количества рекламы и различных ссылок на странице. Если при переходе по ссылкам вас перебрасывает на непохожие на официальный сайт страницы, то это фишинговый ресурс.

· Не вводить данные авторизации на сомнительных интернет-ресурсах.

· Не вводить свои персональные данные, данные банковских карт и держать их в сохранности. Никому не сообщать 3-хзначный CVV/CVC код (на обратной стороне банковской карты). Не сообщать поступающий SMS-код от банка.

· Не отправлять копии своих документов, которые содержат личные данные, данные удостоверения личности, данные банковских карт и т.п.

· Банки никогда не запрашивают посредством писем или каким-либо другим способом логины, пароли, коды из SMS-сообщений и другие конфиденциальные идентификационные и персональные данные.

Обо всех инцидентах информационной безопасности необходимо сообщать специалистам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправить заявку в Telegram-чат: https://t.me/kzcert.



