+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 2 °С
USD 386.35 EUR 425.14
RUB 6.03 CNY 55.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О новых артефактах древнего городища Сарайшык рассказали в Атырау

2 Декабря 2019 16:08
Поделиться:
О новых артефактах древнего городища Сарайшык рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- О новых артефактах древнего городища Сарайшык рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинфрм».

Новости по теме

Более 100 уникальных монет нашли ученые в ходе раскопок городища Культобе
Новые археологические находки: кладбище поселенцев Тюркского каганата в Ташкенте «Золотое наследие Казахстана» представлено в Санкт-Петербурге Новый «Золотой человек» найден в Актюбинской области

Как рассказал директор историко-культурного музея «Сарайшык» Абильсейт Мухтар, в этом году археологи продолжили раскопки на территории древнего городища Сарайшык. Найдены мельничный камень, медные монеты, выкованные во времена правления Узбек хана. Есть основания считать, что монеты были изготовлены в Сарайшыке в 1330-1350 годах. При раскопках была обнаружена архаичная керамика. Подобного рода керамика обычно изготавливалась в XII веке. Археологи нашли и кусок зеркала – ему две тысячи лет. Были также найдены каменные песты и наконечники стрел разных эпох. А вот найденный латунный ключ, который выполнен в виде лошади, способен украсить любую экспозицию ведущих музеев мира.


Как сообщил один из участников раскопок – заведующий сектором археологии историко-архитектурного музея-заповедника города Астрахани Вячеслав Плахов, подобный ключ есть в залах Эрмитажа.


Напомним, что в прошлом году в районе древнего городища Сарайшык были завершены работы по возведению защитно-береговой дамбы. Это позволило защитить историческую территорию от размывания водами Урала. За два года строители возвели защитно-береговую дамбу высотой 3,6 метра и длиной 1,5 километра.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, История Казахстана,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив