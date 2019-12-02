О новых артефактах древнего городища Сарайшык рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- О новых артефактах древнего городища Сарайшык рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинфрм».

Как рассказал директор историко-культурного музея «Сарайшык» Абильсейт Мухтар, в этом году археологи продолжили раскопки на территории древнего городища Сарайшык. Найдены мельничный камень, медные монеты, выкованные во времена правления Узбек хана. Есть основания считать, что монеты были изготовлены в Сарайшыке в 1330-1350 годах. При раскопках была обнаружена архаичная керамика. Подобного рода керамика обычно изготавливалась в XII веке. Археологи нашли и кусок зеркала – ему две тысячи лет. Были также найдены каменные песты и наконечники стрел разных эпох. А вот найденный латунный ключ, который выполнен в виде лошади, способен украсить любую экспозицию ведущих музеев мира.





Как сообщил один из участников раскопок – заведующий сектором археологии историко-архитектурного музея-заповедника города Астрахани Вячеслав Плахов, подобный ключ есть в залах Эрмитажа.





Напомним, что в прошлом году в районе древнего городища Сарайшык были завершены работы по возведению защитно-береговой дамбы. Это позволило защитить историческую территорию от размывания водами Урала. За два года строители возвели защитно-береговую дамбу высотой 3,6 метра и длиной 1,5 километра.







