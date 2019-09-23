О новшествах в сфере госзакупок рассказал Алихан Смаилов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О внедряемых мерах в сфере госзакупок рассказал Первый-заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 1 сентября 2019 года госзакупки строительных работ проводятся исключительно через предварительный квалификационный отбор, в данном случае критерием является показатель финансовой устойчивости. Учитывая, что этот показатель формируется по сведениям органов государственных доходов и только по казахстанским налогоплательщикам, данную норму также поддержит отечественный бизнес», - сказал Алихан Смаилов.
С 1 января 2020 года, по его словам, в госзакупках предусмотрены аналогичные меры поддержки по услугам создания и развития объектов информатизации, а также программного обеспечения и продукции электронной промышленности.
«Основным критерием вхождения в предварительный квалификационный отбор является нахождение в Реестре доверенной продукции, куда включаются только отечественные разработчики. По закупкам квазигоссектора мы планируем принять аналогичные меры. Так как мы согласовываем Правила закупок Самрук-Казына, будем инициировать установление там таких же мер», - добавил Алихан Смаилов.
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