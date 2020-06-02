О новшествах в ЕНТ сообщил глава Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В текущем году повышен пороговый бал для поступления на педагогические специальности. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы ввели ряд новшеств. В частности, при входе на ЕНТ будет впервые применяттся система Face ID по распознаванию лиц. Вместо бумажных сертификатов будут выдаваться электронные сертификаты, а также при назначении образовательных грантов мы ввели электронное удостоверение», - сказал Асхат Аймагамбетов.

По словам министра, также определена шкала по переводу баллов международных тестов в счет ЕНТ. Поэтому лица, имеющие международные сертификаты, освобождаются от ЕНТ и могут участвовать в конкурсе на присуждение образовательных грантов благодаря переводу баллов.

«Усилены требования к поступлению на педагогические специальности. Есть поручение Президента по этому поводу. К примеру, если в прошлом году мы повысили пороговый балл на педагогические специальности с 50 до 60, то в этом году он повышен до 70 баллов», - добавил Асхат Аймагамбетов.



